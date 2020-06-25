شهد التحديث الجديد لنظام التشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت الذي يُسمى (تحديث مايو 2020) تغييرًا كبيرًا في المساعد الرقمي (كورتانا) Cortana حيث قررت الشركة تحويل المساعد الرقمي الذي يأتي مدمجًا في نظام التشغيل إلى تطبيق مساعد إنتاجية، مما أدى إلى التخلص من الكثير من الميزات التي ربما كنت معتادًا عليها.

هل لا يزال وجود Cortana في ويندوز 10 مفيدًا للمستخدمين؟

منذ إطلاقه كان المساعد الرقمي (Cortana) بعيدًا جدًا عن المنافسة مع المساعدات الافتراضية من جوجل وأمازون وآبل، وبدلاً من أن تستثمر مايكروسوفت المزيد من الوقت والمال في محاولة التنافس أقدمت على تغيير عمل مساعدها الرقمي بشكل شبه شامل من خلال تحويله إلى تطبيق خارجي مثل التطبيقات الأخرى بدلًا من دمجه في نظام التشغيل.

ومع التحديث الأخير اتخذت مايكروسوفت قرار مفاجئ بتحويل المساعد إلى تطبيق في ويندوز 10، حيث لم يعد مدمجًا في نظام التشغيل، بدلاً من ذلك أصبح تطبيق عادي يمكنك حذفه من حاسوبك أو إعادة تثبيته وتحديثه من متجر مايكروسوفت دون الحاجة إلى تحديث نظام التشغيل بالكامل.

بالإضافة لذلك فقد فُصلت ميزة البحث الصوتي عن Cortana التي كانت الميزة الأساسية في المساعد الرقمي قبل تحديث شهر مايو 2020 بوقت طويل، مما يجعلنا نتساءل، ما هي القدرات الجديدة في Cortana طالما لا يوجد لديه خاصية البحث بالصوت؟

وفقًا لمايكروسوفت فإنها تصف Cortana بأنه تطور من مساعد رقمي عام ليصبح (مساعد إنتاجية شخصي) حيث يساعدك يساعدك في التعامل مع تطبيقات Microsoft 365 التي تستخدمها لإنجاز المهام يوميًا، مثل:

التفاعل القائم على الدردشة : لا يزال خيار التحكم الصوتي موجودًا في التطبيق، لكن واجهة المستخدم القائمة على الدردشة تمنحك القدرة على الكتابة مقابل التحدث إلى الحاسوب الخاص بك.

إدارة التقويم والجدول الزمني الخاص بك : بعد تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك، يمكنك ربط التقويم والجدول الزمني الخاص بك بالمساعد، وإضافة عناصر والحصول على تذكيرات وغيرها.

التكامل مع تطبيق Microsoft Teams : إذا كنت تستخدم تطبيق مكالمات الفيديو التابع لمايكروسوفت فيمكنك استخدام Cortana للانضمام إلى الاجتماعات بسهولة.

إنشاء القوائم: نظرًا لأن التطبيق يُركز على الإنتاجية بالكامل، فيمكنك استخدامه في إنشاء القوائم والتذكيرات بسهولة.

بالإضافة لذلك نجد أنه لا يزال بإمكانك طرح بعض الأسئلة الصوتية على تطبيق Cortana، مثل:

الاستفسار عن حالة الطقس.

الإجابة على أسئلة بسيطة.

قراءة عناوين الأخبار.

فتح التطبيقات والإعدادات.

هل ما زال Cortana مساعدًا رقميًا؟

من نواح عديدة، لا يزال Cortana مساعدًا رقميًا، ومع ذلك، فإن التطبيق الآن يُركز بالكامل على الإنتاجية، وهذا يعني انه لن تتمكن من استخدامه للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، أو الموسيقى الخاصة بك، بدلاً من ذلك، ستستخدم Cortana للتواصل مع تطبيقات وخدمات مايكروسوفت الأخرى، مثل: Office 365.

إذًا، هل وجود التطبيق في حاسوبك سيكون مفيدًا لك؟

حتى الآن، واستنادًا إلى التصنيف الضعيف في متجر مايكروسوفت يبدو أن الكثير من المستخدمين لا يشعرون بالرضا عن التحول الكبير الذي حدث للمساعد الرقمي، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم Cortana بشكل أساسي في العمل، مثل: فتح تطبيقات مايكروسوفت وإدارة التقويم الخاص بك، فقد لا تلاحظ اختلافًا كبيرًا، ولكن بالنسبة للمستخدم العادي، فإن Cortana ليس مفيدًا كما كان قبل تحديث مايو 2020.