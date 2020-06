ميزة جديدة في iOS 14 تضر بمنصة يوتيوب لكنها مفيدة للمستخدمين

يرغب العديد من المستخدمين في الاستماع إلى فيديو يوتيوب في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى في هاتف آيفون، وللحصول على هذه الميزة تطالبك منصة يوتيوب بالاشتراك في (YouTube Premium)، لكن نظام iOS 14 الجديد يتيح لك الحصول على هذه الميزة بشكل مجاني.

أعلنت شركة آبل عن عدد كبير من المزايا الجديدة لنظام التشغيل iOS 14 في مؤتمر المطورين العالمي لعام 2020، ومن أبرز هذه المزايا التحكم في العناصر على شاشتك الرئيسية وإشعارات المكالمات المُجددة وردود الرسائل والإشارات المضمنة بالإضافة إلى الكثير من أخبار آبل، وكان على الجميع التغاضي عن بعض الآثار الجانبية لجميع هذه المزايا الجديدة.

من المزايا الجديدة في نظام iOS 14 هي ميزة صورة داخل صورة، حيث تتيح لك هذه الميزة إنجاز أعمالك باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد مع الاحتفاظ بفيديو يوتيوب مفتوحًا في نافذة عائمة صغيرة بحجم الصورة المصغرة يمكنك نقلها إلى أي مكان على الشاشة.

My favourite feature in iOS 14 (so far)…

…and one YouTube will be pissed about pic.twitter.com/IScSl81ygz

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 23, 2020