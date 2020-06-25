كشفت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين الماضي عن عزمها إنهاء خدمة بث الألعاب (ميكسر) Mixer الشهر المقبل، مع تُوجِّيه المستخدمين إلى خدمة الألعاب من فيسبوك (Facebook Gaming) بالإضافة لدمج خدمة الألعاب السحابية التابعة لها (xCloud) في خدمة فيسبوك للألعاب على نحو يسمح للمستخدمين بلعب العناوين المفضلة لديهم بسرعة داخل الخدمة.

لماذا أنهت مايكروسوفت خدمة Mixer، وماذا يعني ذلك لمنصة الألعاب Xbox Series X؟

منذ إطلاقها في العام 2017 واجهت خدمة بث الألعاب Mixer صعوبة بالغة في التنافس مع خدمة (Twitch) المملوكة لشركة أمازون وخدمة (YouTube Gaming) التابعة لشركة جوجل.

لكن الخدمة تصدّرت عناوين الصحف كثيرًا عندما اكتسبت حقوق البث لبعض أكبر شخصيات الرياضات الإلكترونية، مثل: Ninja و Shroud، إلا أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها مايكروسوفت لجذب المشاهدين لخدمتها لم تستطيع المنافسة وتحقيق النتائج المطلوبة.

وفي هذا الصدد، صرح (فيل سبنسر) رئيس قسم الألعاب في مايكروسوفت قائلًا: “لقد بدأنا متأخرين للغاية في هذا المجال، ولكن بالمقارنة مع مشاهدي Mixer النشطين شهريًا الذين يشاهدون بعض اللاعبين الكبار الموجودين حاليًا، أعتقد أن مجتمع Mixer سيستفيد حقًا من الجمهور الواسع الذي يمتلكه فيسبوك من حيث القدرة على الوصول إلى اللاعبين بطريقة سلسة للغاية”

ماذا يعني هذا لمنصة الألعاب Xbox Series X القادمة؟

يأتي قرار مايكروسوفت بإنهاء خدمة بث الألعاب (Mixer) قبل أشهر قليلة من إطلاق الجيل التالي من منصة الألعاب Xbox Series X الخاصة بها، مما يعني أن على الشركة الآن العثور على منصة بث جديدة لدمجها في منصة الألعاب القادمة بحيث يسهل على المستخدمين مشاركة طريقة اللعب وتحميلها بسهولة.

والآن مع نقل مشاهدي خدمة (Mixer) إلى (Facebook Gaming) هذا يعني أنه الشركة ربما في طريقها لإطلاق منصة بث ألعاب جديدة، ويمكن اعتبار هذه الشراكة مع فيسبوك بمثابة تلميح لذلك.

حيث يمكن أن تمنح الشراكة الجديدة مع فيسبوك شركة مايكروسوفت القدرة على توسيع خدمة بث الألعاب السحابية (xCloud) إلى (Facebook Gaming) حتى يتمكن المشاهدون من مشاهدة اللاعبين الكِبار وهم يلعبون ألعابهم المفضلة.

بالإضافة لذلك نجد أن فيسبوك يضم أكثر من 2.5 مليار مستخدم نشيط يوميًا، لذا فإن فرصة زيادة عدد مشاهدي ألعاب xCloud أو Xbox ستكون هائلة، ولكن مع ذلك فإن لا شيء سيكون مضمونًا، فحتى لاعب بشهرة (Ninja) – الذي لديه أكثر من 23 مليون متابع على يوتيوب – لم يستطع جذب ما يكفي من المشاهدين لخدمة (Mixer).