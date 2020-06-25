تتيح شركة (Epic Games) المطورة للعبة (فورتنايت) Fortnite للاعبين إمكانية ربط جميع الحسابات الخاصة بهم في اللعبة مع بعضها البعض، وذلك للسماح لهم باللعب على مختلف الأجهزة ومنصات الألعاب الأخرى بحساب Epic Games نفسه.

فيما يلي سنتعرف على كيف يمكنك ربط حسابات Fortnite الخاصة بك؟

تقدم ميزة ربط حسابات Fortnite بحساب Epic واحد فوائد عديدة للاعبين، حيث تتيح لهم اللعب على أجهزة ومنصات ألعاب متعددة، مما يسهل عليهم مواصلة تقدمهم في اللعبة في أي نظام تشغيل آخر يبدلون إليه، كما أنه يجعل من السهل جدًا الحفاظ على جميع المعلومات والبيانات الخاصة باللاعب في مكان واحد.

كيف يمكنك ربط حسابات Fortnite الخاصة بك:

انتقل إلى موقع Epic Games على الويب.

سجل الدخول إلى حسابك، وتذكر سيكون هذا هو الحساب الذي تستخدمه لجميع إصدارات Fortnite، لذا يجب عليك إضافة ميزة المصادقة الثنائية.

انتقل إلى صفحة حسابك، في علامة التبويب في الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (الحسابات المتصلة) Connected Accounts.

هنا، سترى خيارات لربط حسابك مع كل من: Twitch و Xbox و PlayStation Network و Nintendo Switch.

اضغط على خيار (اتصال) Connect للحساب الذي تريد ربطه بحساب Epic الخاص بك.

اضغط على خيار (ربط حسابك) Link your account.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، سجل الدخول إلى حساب وحدة التحكم الخاصة بك، ثم أكد رغبتك في ربط حسابك.

اضغط على خيار (متابعة) Continue.

بمجرد الانتهاء، ستربط جميع حساباتك معًا، وستكون مستعدًا للعب.

وتذكر يجب عليك تسجيل الدخول إلى كل منصة ألعاب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور نفسها، ثم منح الإذن لمشاركة معلومات المستخدم الخاصة بك مع Epic Games.

ملاحظة: اعتبارًا من شهر مايو 2019، لم تعد Fortnite تقدم للاعبين القدرة على دمج حسابات Epic متعددة في حساب واحد، وهي ميزة كان اللاعبين الذين بدأوا اللعب في 2018 يستخدمونها عندما لم يكن اللعب على منصات متعددة منتشرًا كما هو اليوم.

حيث لم يكن مألوفًا في ذلك الوقت أن يمتلك الأشخاص حسابين مختلفين في Fortnite لتشغيلهما على الحاسوب ومنصة الألعاب، ولكن الآن بعد أن أصبح اللعب عبر مختلف منصات الألعاب مدعومًا على نطاق واسع مع سهولة ربط الحسابات، فإن Epic قد تخلصت من هذه الميزة نهائيًا.