كيف يمكنك تنزيل نظام MacOS Big Sur الجديد من آبل؟

كشفت شركة آبل النقاب عن نظام (MacOS Big Sur) الإصدار الأحدث من نظام التشغيل حواسيبها المحمولة والمكتبية خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2020)، ويعرف هذا النظام أيضًا باسم MacOS 11، ويضم العديد من الميزات الجديدة والمُعاد تصميمها لتوفير تجربة مستخدم أفضل.

وصفت آبل تحديث (Big Sur) بأنه أكبر تغيير في تصميم نظام تشغيل حواسيبها منذ ظهور (OS X) أو (macOS 10) لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث شهد التصميم العديد من التحسينات، مثل: تغيير تصميم الأيقونات في (شريط التطبيقات) Dock، وتغيير السمة اللونية للنظام، وتعديل منحنيات زوايا النوافذ، وتصميم جديد للتطبيقات الأساسية يجلب المزيد من التنظيم إلى العديد من النوافذ المفتوحة، ويجعل التفاعل مع التطبيقات أكثر سهولة، وبذلك تبدو التجربة بأكملها أكثر تركيزًا وحداثة، مما يقلل من التعقيد البصري.

يقدم نظام (MacOS Big Sur) بعض الميزات الجديدة، منها: أكبر تحديث لمتصفح (سفاري) Safari منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2003، حيث أصبح المتصفح أسرع وأكثر خصوصية، بالإضافة إلى تحديث تطبيق الخرائط والرسائل، وتضمين الكثير من الأدوات الجديدة التي تتيح للمستخدمين تخصيص تجربتهم.

يتوفر نظام (MacOS Big Sur) الآن كإصدار تجريبي للمطورين، وسيكون متاحًا كإصدار تجريبي عام خلال شهر يوليو القادم، ومن المتوقع أن تطلق آبل الإصدار النهائي من النظام لجميع المستخدمين خلال فصل الخريف القادم.

إليك كيفية تثبيت نظام (MacOS Big Sur) في حاسوب ماك:

أولًا؛ الحواسيب المؤهلة للحصول على نظام (MacOS Big Sur) الجديد:

سواء كنت تتطلع إلى اختبار نظام (MacOS Big Sur) الآن أو الانتظار حتى يصل الإصدار النهائي، فستحتاج إلى جهاز ماك متوافق لتشغيل النظام، وفيما يلي جميع طرز أجهزة ماك المؤهلة لذلك، وفقًا لشركة آبل:

MacBook إصدار عام 2015 والإصدارات الأحدث.

MacBook Air إصدار عام 2013 والإصدارات الأحدث.

MacBook Pro إصدار أواخر عام 2013 والإصدارات الأحدث.

Mac mini إصدار عام 2014 والإصدارات الأحدث.

iMac إصدار عام 2014 والإصدارات الأحدث.

iMac Pro إصدار عام 2017 والإصدارات الأحدث.

Mac Pro إصدار عام 2013 والإصدارات الأحدث.

وتعني هذه القائمة أن أجهزة (MacBook Air) التي صدرت في عام 2012، وأجهزة (MacBook Pro) التي صدرت في منتصف 2012 وأوائل 2013، وأجهزة (Mac mini) التي صدرت في عامي 2012 و 2013 وأجهزة (iMac) التي صدرت في عامي 2012 و 2013 لن تحصل على نظام التشغيل (macOS Big Sur).

ثانيًا؛ كيفية تنزيل نظام (MacOS Big Sur) وتثبيته في حاسوب ماك:

إذا كنت تريد تجربة النظام الآن؛ فستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب مطور آبل، الذي يكلف 99 دولارًا سنويًا، حيث إن الإصدار المتاح الآن هو (إصدار المعاينة للمطورين) MacOS developer beta.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين، لا تتوقع أن يعمل النظام بصورة طبيعية حيث لن تعمل بعض التطبيقات، ومن المحتمل أن يكون هناك بعض عمليات إعادة التشغيل والأعطال العشوائية، ومن المحتمل أيضًا أن يتأثر عمر البطارية.

لذلك لا يُفضل تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين في جهاز ماك الرئيسي. وبدلاً من ذلك استخدم جهازًا احتياطيًا متوافقًا إذا كان لديك واحد، أو انتظر حتى يتوفر أول إصدار تجريبي عام على الأقل. كما نوصي بالانتظار لفترة أطول حتى موعد الإصدار الرسمي في الخريف لأن النظام سيكون أكثر استقرارًا.

إذا كنت لا تزال تريد تنزيل الإصدار التجريبي للمطورين من النظام، فيمكنك اتباع الخطوات التالية: