كيف تعمل ميزة مشاركة وجوه الساعة في WatchOS 7 من آبل؟

أتاحت آبل رسميا ميزة مشاركة وجوه الساعة لمستخدمي Apple Watch في الإصدار الجديد من نظام التشغيل (WatchOS 7) الذي أعلنت عنه في مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020)، حيث أصبح الآن من السهل مشاركة وجوه ساعتك المخصصة مع أشخاص آخرين عبر تطبيق الرسائل ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

كيف تعمل ميزة مشاركة وجوه الساعة في إصدار WatchOS 7 من آبل؟

أولًا: كيفية مشاركة وجوه الساعة مع الآخرين:

يمكنك مشاركة وجوه الساعة من تطبيق الساعة في آيفون مباشرة من خلال التمرير عبر مجموعتك من وجوه الساعة واستخدام زر المشاركة المدمج لإرسال الوجوه إلى شخص آخر بسهولة عبر تطبيق الرسائل أو البريد وغيرها.

كما يمكنك أيضًا مشاركة وجوه الساعة مباشرة من Apple Watch بالضغط المستمر على وجه الساعة الذي تريد مشاركته، ثم اختيار رمز المشاركة الجديد في أسفل الشاشة، وبالرغم من أنه في آيفون يمكنك مشاركة الوجوه عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات المختلفة، إلا أن المشاركة مباشرة من Apple Watch حتى الآن تقتصر على تطبيق الرسائل فقط في الإصدار التجريبي الأول.

ثانيًا: كيفية الحصول على وجوه الساعة من الآخرين:

عندما يشارك شخص ما وجه Apple Watch معك، يمكنك فتحه مباشرة في تطبيق Apple Watch في هاتف آيفون من خلال الضغط على الرابط المرسل، أما على Apple Watch فيمكنك الوصول إلى الوجوه التي تتم مشاركتها عبر الرسائل وإضافتها دون استخدام آيفون.

وإذا رغبت في إضافة وجه ساعة تمت مشاركته معك عبر أحد التطبيقات، مثل: تويتر سيظهر لك وجه الساعة كرابط URL حيث يمكنك حفظه في iCloud ثم فتحه في تطبيق Apple Watch على آيفون.

وإذا كان وجه Apple Watch الذي تم مشاركته معك من قبل مستخدم آخر عبر تطبيق لم تقم بتثبيته في آيفون، فإن تطبيق Apple Watch في آيفون سيسمح لك بتثبت ذلك التطبيق في هاتفك أولًا ثم المتابعة في تثبيت الوجه على الساعة الذكية.

ثالثًا: كيفية إضافة وجوه الساعة من الجهات الخارجية:

ستتيح لك آبل إمكانية العثور على وجوه الساعة من الجهات الخارجية في متجر آب ستور، حيث ستتمكن من العثور على أفضل التصميمات المخصصة من مطوري الجهات الخارجية، ولكن نظرًا لأن نظام التشغيل (watchOS 7) لا يزال في المرحلة التجريبية الأولى حاليًا، فلا تتوفر أي وجوه حتى الآن.

أخيرًا، ستتمكن أيضًا من إضافة وجوه للساعة الذكية من الويب، فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض الشركات، مثل: شركة Nike أن تقدم تصميمًا لوجه الساعة يركز على اللياقة البدنية عبر موقعها على الويب، مما يسمح للمستخدمين بإضافة الوجه بسهولة إلى ساعة آبل الذكية.