كيفية حذف سجل مواقع جوجل بشكل تلقائي

أعلنت شركة جوجل في عام 2019 أنها ستقدم أداة تتيح للمستخدمين حذف سجل المواقع وبيانات الأنشطة تلقائيًا، حيث سيحتاج المستخدم إلى تمكين هذه الميزة، مما يعني أنه يتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا، لكن جوجل قامت بتغيير نهجها منذ ذلك الحين.

حيث أعلنت جوجل في منشور على مدونتها أنها ستمكن الحذف التلقائي بشكل افتراضي، هذا يعني أنه بعد 18 شهرًا، سيتم حذف جميع بياناتك تلقائيًا دون أي تدخل من جانبك. حيث سيغطي هذا الأمر سجل البحث، سواء على الويب أو داخل التطبيق، وسجل موقعك بالإضافة إلى الأوامر الصوتية التي يتم جمعها من خلال مساعد جوجل أو الأجهزة الأخرى التي تدعم (Google Assistant).

كما سيتم تمكين ميزة الحذف التلقائي افتراضيًا للمستخدمين الجدد فقط، وإذا كنت مستخدمًا حاليًا، فستظل بحاجة إلى تشغيله يدويًا، لكن تنص جوجل، على أنه سيروج للخيار على صفحة البحث وعلى يوتيوب لتشجيع المستخدمين على تشغيله، وستكون 18 شهرًا هي الفترة الافتراضية التي تم تعيينها، ولكن سيكون لدى المستخدمين الذين يتعمقون في الإعدادات خيار اختيار فترة أقصر أو يمكنهم اختيار حذف بياناتهم يدويًا عند الحاجة.

كيفية حذف سجل مواقع جوجل تلقائيًا: