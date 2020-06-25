كيفية تنزيل نظام watchOS 7 Beta 1 بدون حساب مطور

إذا كنت جاهزًا لتجربة أحدث إصدار تجريبي من نظام watchOS 7 ولكنك لا تملك حساب مطور، فلا تقلق، حيث يمكنك تجربة نظام watchOS 7 والاستمتاع بمزايا (Apple Watch) من خلال اتباع بضع خطوات.

قبل البدء بتحميل نظام watchOS 7 التجريبي يجب أن تعلم ما يلي:

لا يمكنك الرجوع إلى إصدار أقدم: بمجرد حصولك على watchOS 7 لا يمكنك الرجوع إلى (watchOS 6) (إلا إذا توجهت إلى متجر Apple Store).

التوافق: يمكن تثبيت watchOS 7 على (Apple Watch Series 3) و 4 و 5 فقط.

تأكد من تشغيل هاتف آيفون المقترن بنظام التشغيل (iOS 14) بيتا: للحصول على النظام الجديد يتعين عليك أولاً تثبيت (iOS 14 beta) على هاتفك الآيفون.

التوصيل بالطاقة: تأكد من شحن (Apple Watch) بنسبة 50 في المئة على الأقل.

اتصال واي فاي مستقر: تأكد من أن لديك شبكة لائقة.

كيفية تنزيل نظام watchOS 7 بدون حساب مطور.

تتكون العملية من جزئين، أولًا يجب الحصول على شهادة بيتا ثم يجب تثبيتها.

تنزيل شهادة بيتا:

على هاتف آيفون المقترن، افتح متصفح سفاري وقم بزيارة BetaProfiles.com

اضغط على خيار التنزيل الموجود أسفل قسم watchOS 7، ثم اضغط على تنزيل ثم على (سماح) عندما يُطلب منك ذلك.

انقر فوق تثبيت ثم أدخل رمز مرور هاتفك الآيفون.

الآن اضغط على تثبيت في أعلى الزاوية اليمنى ثم اضغط على تثبيت مرة أخرى في الأسفل للتأكيد.

اضغط على إعادة التشغيل في النافذة المنبثقة لإعادة تشغيل (Apple Watch)، بمجرد اكتمال العملية، انقر فوق تم.

بعد تثبيت الملف الشخصي التجريبي، يمكنك تحديث ساعتك مثل تحديثات البرامج العادية الأخرى التي تصدرها آبل بشكل متكرر.

تثبيت watchOS 7 بيتا باستخدام هاتف آيفون مقترن:

افتح تطبيق (Watch) على هاتفك الآيفون واضغط على علامة التبويب (My Watch).

اضغط على عام ثم تحديث البرنامج.

هنا سترى الإصدار التجريبي من watchOS 7، اضغط على تنزيل وتثبيت ثم أدخل رمز مرور الآيفون ثم على شاشة الشروط والأحكام اضغط على (موافق).

الآن ستبدأ العملية، وعليك الانتظار لبعض الوقت حتى تكتمل بنجاح، وبمجرد تنزيل التحديث وإعداده، انقر فوق تثبيت.

تثبيت watchOS 7 بيتا باستخدام (Apple Watch):

مع نظام (watchOS 6) يمكن لساعة (Apple Watch) التحديث عبر تطبيق الإعدادات الخاص بها. لهذا، افتح تطبيق الإعدادات في الساعة، واضغط على عام ثم تحديث البرنامج ثم تثبيت. بعد ذلك، وافق على الشروط والأحكام داخل تطبيق (Watch) على هاتفك الآيفون، في النهاية انقر فوق تنزيل وتثبيت على (Apple Watch).