كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل iOS 14 الجديد

أعلنت آبل عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل (أي أوإس 14) iOS 14 خلال مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020) الذي عُقد في يوم الاثنين الماضي، حيث قامت الشركة بتقديم لمحة أولية عن أبرز المميزات والتحسينات القادمة للنظام.



يقدم الإصدار الجديد من نظام التشغيل آي أوإس طرقًا جديدة تمامًا للتفاعل مع التطبيقات في هواتف آيفون،



إليك كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل iOS 14 القادم من آبل:

ما هو تاريخ إصدار نظام التشغيل iOS 14؟

حتى الآن، لا يوجد تاريخ رسمي عن موعد الإطلاق، ولكن بالنظر إلى تواريخ إطلاق الإصدارات السابقة من نظام التشغيل (iOS)، يمكنك توقع وصول الإصدار النهائي من (iOS 14) في وقت ما من منتصف شهر سبتمبر القادم، في الوقت نفسه تقريبًا الذي تقوم فيه الشركة بالإعلان عن هواتف آيفون الجديدة.

ومع ذلك، يتوقع المحلل البارز (jon Prosser) أن موعد إطلاق الطرز الجديدة من هواتف آيفون سيكون في منتصف شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم بدلًا من شهر سبتمبر كالعادة بسبب انتشار فيروس كورونا فقط، ومن ثم سنجد أن أي تغيير في موعد إطلاق الطرز الجديدة من هواتف آيفون سيؤثر بشكل كبير على موعد إطلاق نظام التشغيل (iOS14).

وقد أتاحت آبل الإصدار التجريبي الأول لنظام التشغيل (iOS 14) مباشرة بعد انتهاء مؤتمر (WWDC 2020)، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الإصدار التجريبي العام في شهر يوليو القادم.

ما هي هواتف آيفون الداعمة لإصدار iOS 14:

إذا كان هاتف آيفون الخاص بك يعمل حاليًا بإصدار نظام التشغيل (iOS 13) فسوف يحصل على الترقية إلى الإصدار الجديد (iOS 14)، حيث تشمل هواتف آيفون المؤهلة للحصول على الإصدار ما يلي:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (الجيل الثاني).

iPod touch (الجيل السابع).

ما هي أبرز ميزات الإصدار الجديد من نظام التشغيل:

قد يكون المظهر الجديد للشاشة الرئيسية لنظام التشغيل iOS 14 في آيفون هو التغيير الأكثر تميزًا ووضوحًا، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الأخرى، مثل: طريقة جديدة لتنظيم التطبيقات تلقائيًا والوصول إليها بسرعة، وتسهيل التحكم في خصوصية الصور، وتطبيق ترجمة جديد لترجمة المحادثات لحظيًا بما يصل إلى 8 لغات، وميزات جديدة في تطبيق الخرائط، وتحسينات في المساعد الصوتي (سيري)، بالإضافة إلى تطبيق ترجمة جديد، والقدرة على فتح سيارتك باستخدام آيفون.

وللاطلاع على كل ما يتعلق بالميزات الجديدة في (iOS 14) يمكنك زيارة هذا الرابط.