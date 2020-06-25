فيسبوك ستحذر المستخدمين قبل مشاركة الأخبار القديمة

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس عن تقديم شاشة إشعارات جديدة تُحذِّر المستخدمين عندما يحاولون مشاركة أخبار مضى على نشرها أكثر من 90 يومًا.

وقالت فيسبوك في منشور على مدونتها: “عندما نسأل الناس عن نوع الأخبار التي يريدون رؤيتها في فيسبوك، فهم يخبروننا باستمرار أنهم يريدون معلومات في الوقت المناسب وذات مصداقية. لهذا السبب في عام 2018، أضفنا زر السياق، الذي يوفر معلومات عن مصادر المقالات في (آخر الأخبار)”.

وأضافت الشركة: “اليوم، بدأنا في طرح شاشة إشعار على مستوى العالم لإعلام المستخدمين عندما يمر على نشر المقالات الإخبارية التي هم على وشك مشاركتها أكثر من 90 يومًا”.

ولضمان أن يكون لدى المستخدمين السياق الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يجب مشاركته في فيسبوك، ستظهر شاشة الإشعار عندما ينقر المستخدمون على زر المشاركة في المقالات التي مضى عليها أكثر من 90 يومًا، ومع ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين المُضي في المشاركة إذا قرروا أن المقالة ما تزال جديرة بالمشاركة.

وأشارت فيسبوك إلى أنه على مدى الأشهر العديدة الماضية، توصل بحثها الداخلي إلى أن توقيت المقالة يعد جزءًا مهمًا من السياق الذي يساعد المستخدمين على تحديد ما يجب قراءته والوثوق به، ومشاركته. وقد أعرب ناشرو الأخبار على وجه الخصوص للشركة عن مخاوف بشأن مشاركة القصص القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي كأخبار حالية، الأمر الذي يمكن أن يسيء فهم حالة الأحداث الجارية. وقد اتخذ بعض ناشري الأخبار بالفعل خطوات لمعالجة ذلك على مواقعهم على الويب من خلال وضع علامات بارزة على المقالات القديمة لمنع استخدام الأخبار القديمة بطرق مضللة.

وقالت الشركة: إنها على مدار الأشهر القليلة القادمة ستختبر أيضًا الاستخدامات الأخرى لشاشات الإشعارات. وبالنسبة إلى المنشورات التي تحتوي على روابط تشير إلى الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، فإنها تستكشف استخدام شاشة إعلام مشابهة توفر معلومات عن مصدر الروابط وتوجه المستخدمين إلى مركز معلومات (كوفيد-19) للحصول على معلومات صحية موثوقة.