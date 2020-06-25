صفقة اليوم.. اشترك في خدمة Surfshark VPN لحماية عدد غير محدود من الأجهزة بخصم 83%
اشترك في خدمة Surfshark VPN لمدة 3 سنوات Surfshark VPN Subscriptions.
قد تضطر إلى الاختيار بين السرعة والخصوصية عندما تتصفح الإنترنت باستخدام إحدى خدمات VPN؛ ولكن بفضل خدمة (Surfshark VPN) لن تضطر إلى ذلك، حيث تتميز بشبكة كبيرة الخوادم تصل إلى أكثر من 500 خادم مزودة بخدمات (torrent) واتصال بيانات غير محدود مما يتيح لك الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك بسرعة فائقة في أي مكان.
تدعم الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير والحماية، مثل: AES-256-GCM، و OpenVPN، و IKEv2 IPSec، كما تضمن لك (سياسة عدم تسجيل الدخول) no logging policy الخاصة بها حماية خصوصية بياناتك بشكل صارم.
بالإضافة إلى ذلك؛ باعتبارها شبكة VPN الوحيدة التي توفر اتصالات متزامنة غير محدودة، فإن خدمة (Surfshark VPN) تقدم لك حماية كاملة لخصوصيك عبر الإنترنت.
يتيح لك الاشتراك في خدمة (Surfshark VPN) حماية عدد غير محدود من الأجهزة، بالإضافة إلى العديد من الميزات، منها:
تصفح بأمان سواء كنت تستخدم اتصال إنترنت خاص أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، بفضل تشفير AES-256-GCM.
تصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي باستخدام عدد غير محدود من الأجهزة.
تعمل ميزة (CleanWeb) على حظر الإعلانات، وحمايتك من التتبع والبرمجيات الضارة أثناء التصفح.
يمكنك الوصول إلى أكثر من 500 خادم في 38 دولة حول العالم.
تعمل ميزة (WebRTC) على حماية عنوان IP الحقيقي الخاص بك.
استمتع بالمحتوى بشكل أسرع مع بث مباشر محسن وخوادم صديقة للتورنت.
يمكنك تجازو القيود الجغرافية والوصول إلى مواقعك المفضلة في أي مكان.
العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك أو إس، ولينكس.