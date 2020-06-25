صفقة اليوم.. احترف تطوير الألعاب مع خصم 98%

حزمة تطوير الألعاب The Hands-On Game Development Bundle: Make Your Own Games.
عدد الدورات:10.
عدد الدروس: 162.
المدة: 12 ساعة.
أصبح مجال برمجة الألعاب من أكثر المجالات انتشارًا وتحقيقًا للربح خلال الفترة الأخيرة؛ حيث ظهرت الخدمات السحابية لبث الألعاب، وتطورت ألعاب الهواتف الذكية بشكل ملحوظ، كما تشير التقارير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي على ألعاب الهواتف الذكية سيصل إلى 60% من حصة سوق الألعاب، ويساعد في ذلك انتشار الألعاب التي تعتمد على منهجية اللعب المتعدد اللاعبين مثل: Fortnite، وPUBG، وغيرها.
ستساعدك هذه الحزمة على فهم التقنيات الأساسية والمتقدمة المستخدمة في إنشاء بيئات ألعاب الفيديو ابتداءً من مراحل التخطيط الأولية، مرورًا بلغة التصميم وحتى إنشاء شخصيات اللعبة وبناء واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالألعاب المتعددة اللاعبين.
ستتعلم كيفية البرمجة بلغة (سي بلس بلس) ++C، وكيفية استخدم إطارات العمل Express و Node.js و Postman و Nodemon و Passport.js لتطويرتطبيقات من جانب الخادم، وبناء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لتطبيقات الويب والألعاب متعددة اللاعبين والمزيد.
كما تضم الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام منصة Unity الشهيرة لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري، بحيث يمكن ممارستها على العديد من منصات اللعب، مثل: أندرويد، و(آي أو إس) iOS، ويندوز، وNintendo Switch، وPlaystation 4، وغير ذلك.
ودورة أخرى حول كيفية استخدام محرك (Godot) المجاني والمفتوح المصدر لتطوير الألعاب الثنائية والثلاثية الأبعاد، ودورة أخرى حول كيفية تحسين مشاريع الألعاب الخاصة بك عن طريق برنامج Adobe Mixamo – برنامج الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد الذي يسمح لك بإنشاء شخصيات الألعاب وتحريكها – وكيفية استخدامه جنبًا إلى جنب مع إضافة (Animator) الموجودة في منصة Unity لإظهار حركات ديناميكية في ألعابك.