ريلمي تعلن عن هاتفها الأحدث Realme X3

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الجديد (ريلمي إكس3) Realme X3 الذي يُعدّ نسخة مخففة من هاتفها (ريلمي إكس3 سوبر زووم) Realme SuperZoom الذي أُطلق الشهر الماضي.

ويختلف هاتف (إكس3) عن (إكس3 سوبر زووم) بأنه يأتي بدون وحدة التقريب البصري للكاميرا، ليقدم بدلًا منها كاميرا بدقة 12 ميجابكسل لتسجيل العمق. كما يختلف الهاتف في دقة الكاميرا الأمامية المزدوجة، إذ تأتي الرئيسية منهما بدقة 16 ميجابكسل والأخرى بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض.

ويقدم (إكس3) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، وتضم الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية المزدوجة. وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل، ورابعة جديدة بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 2x.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 855+)، وهو معالج الهواتف الرائدة لعام 2019، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتأتي بطارية هاتف (إكس3) – الذي سيتوفر باللونين الأبيض، والأزرق – بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط.

ويتوفر الهاتف في الهند اعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو الجاري بسعر يعادل 330 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت، وبسعر يعادل 343 دولارًا لخيار 8 جيجابايت.