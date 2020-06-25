جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لخدمة الصور لإحياء ذكريات الماضي

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق تصميم جديد لخدمة الصور التابعة لها يُسهل على المستخدمين إحياء ذكريات الماضي.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “قبل خمس سنوات، لاحظنا أن الناس كانوا يكافحون لإدارة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم – لم يكن هناك مكان للاحتفاظ بها جميعًا، وكان التخزين غير منظم، وكان من الصعب العثور على صور محددة. لذا صممنا (صور جوجل) Google Photos لحل هذه المشكلات ومنذ ذلك الحين يستخدم أكثر من مليار شخص التطبيق كل شهر”.

وأضافت الشركة أيضًا أنها رأت على مدار السنوات القليلة الماضية، أن الناس يستخدمون صور جوجل عندما يشعرون بالحنين إلى الماضي ويريدون استعادة ذكرياتهم. الأمر الذي جعل الخدمة “أكثر من مجرد تطبيق لإدارة صورك، فقد أصبحت موطنًا لذكريات حياتك”.

واليوم، أطلقت جوجل تصميمًا جديدًا للخدمة يُركز على الذكريات، ويُسهِّل على المستخدمين “إيجاد اللحظات الثمينة وإحيائها”. والتصميم الجديد مُنحت الصور ومقاطع الفيديو أهمية أكبر، وجُعل تبويب البحث في الوسط أسفل الشاشة، وذلك بين تبويبي الصور والمكتبة.

وقالت الشركة: إن تبويب الصور سيحتوي على الصور ومقاطع الفيديو التي أصبحت الآن مصغراتها أكبر، كما ستُشغَّل مقاطع الفيديو تلقائيًا، كما قللت الشركة من المساحة البيضاء بين الصور. وفي أعلى الشاشة ستعرض الشركة سجل الذكريات. أما تبويب البحث فهو وُضعت في مكان بارز ليُسهِّل على المستخدمين البحث عن الأشخاص، والأماكن، والأشياء الأهم بالنسبة لهم. كما سيحتوي التبويب على خريطة تفاعلية جديدة.

ويحتوي تبويب المكتبة على الأقسام المهمة، مثل الألبومات، والصور المفضلة، وسلة المحذوفات، والأرشيف، وغير ذلك. وللمستخدمين في الولايات المتحدة، أو كندا، أو الاتحاد الأوروبي فسيرون متجر المطبوعات Print Store، حيث يمكنهم شراء منتجات مطبوعة تُبرز صورهم.

أما فيما يتعلق بالخريطة التفاعلية الجديدة، فقد ذكرت جوجل أنها إحدى أكثر المزايا طلبًا منذ إطلاق خدمة الصور قبل 5 سنوات. ويمكن قرص الشاشة والتقريب في الخريطة لرؤية الأماكن التي التُقطت فيها الصور.

وقالت جوجل: إنها قدمت ميزة (الذكريات) Memories في العام الماضي لتمكين المستخدمين من رؤية أهم اللحظات من السنوات الماضية، وأضافت أن أكثر من 120 مليون مستخدم يشاهدون (الذكريات) كل شهر. واليوم أضافت أنواعًا جديدة من الذكريات، مثل أفضل الصور الشخصية، والصور مع أفضل الأصدقاء، والصور مع العائلة، وصور الرحلات. كما نقلت الشركة الصور المتحركة ومقاطع الفيديو من تبويب (يهمك) For You – الذي أُزيل الآن – إلى قسم الذكريات.

وأعلنت جوجل أيضًا عن إعادة تصميم شعار الخدمة ليصبح متحركًا. هذا؛ وسيُطلق التصميم الجديد لمستخدمي نظامي أندرويد وiOS خلال الأسبوع المقبل.