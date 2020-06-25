تويتر يحظر مجموعة سرَّبت سجلات الشرطة من العديد من الدول

حظر موقع تويتر مجموعة ظهر أنها تسربت سنوات من السجلات من 200 قسم شرطة. وأزال الموقع حساب الإنكار المُوزَّع للأسرار (DDoSecrets)، وهي مجموعة نشرت حديثًا ما يقرب من 270 جيجابايت من البيانات تحت عنوان (التسريبات الزرقاء) BlueLeaks. وأضاف تويتر أيضًا صفحة تحذير تظهر إذا نُقر على رابط حالي إلى مجموعة البيانات، وهو يحظر التغريدات الجديدة التي تتضمن الرابط، محذرًا من كونه “قد يكون ضارًا”.

ونشرت (إمّا بست) المنتمية إلى مجموعة DDoSecrets الأخبار من حساب منفصل في وقت سابق اليوم. وأكد تويتر ذلك في بيان لموقع (ذا فيرج) The Verge، قائلًا: إن DDoSecrets انتهكت القواعد الخاصة بنشر المواد المخترقة وقد عُلِّقت بصورة دائمة. ومع ذلك، فقد أشار موقع Ars Technica، إلى أن هذه لم تكن سياسة الموقع دائمًا، مشيرًا إلى أن موقع التسريبات الشهير (ويكيليكس) WikiLeaks يمتلك حسابًا في الموقع، مع أنه نشر بيانات حصل عليها من اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية، ومصادر أخرى.

وقالت بست: إنهم كانوا قلقين بشأن حظر الروابط أكثر من الحظر نفسه. وأضافت: “عملت DDoSecrets مع عشرات المنافذ الإخبارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم ونشرت تيرابايت من البيانات التي تكشف عن مخططات غسيل الأموال والفساد والمزيد”.

ووفقًا لتقرير حصل عليه الباحث الأمني والكاتب (بريان كريبس)، فإن مجموعة بيانات BlueLeaks تحتوي على بعض “المعلومات الحساسة للغاية”، ومن ذلك: أرقام توجيه البنوك، بالإضافة إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني والمواد الأخرى من أقسام الشرطة في العديد من البلدان.