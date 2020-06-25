تويتر يحظر مجموعة سرَّبت سجلات الشرطة من العديد من الدول

حظر موقع تويتر مجموعة ظهر أنها سربت لسنوات سجلاتٍ من 200 قسم للشرطة. وأزال الموقع حساب الإنكار المُوزِّع للأسرار (DDoSecrets)، وهي مجموعة نشرت حديثًا ما يقرب من 270 جيجابايت من البيانات تحت عنوان (التسريبات الزرقاء) BlueLeaks. وأضاف تويتر أيضًا صفحة تحذير تظهر إذا نُقر على رابط حالي إلى مجموعة البيانات، وهو يحظر التغريدات الجديدة التي تتضمن الرابط، محذرًا من كونه “قد يكون ضارًا”.

ونشرت (إمّا بست) المنتمية إلى مجموعة DDoSecrets الأخبار من حساب منفصل في وقت سابق اليوم. وأكد تويتر ذلك في بيان لموقع (ذا فيرج) The Verge، قائلًا: إن DDoSecrets انتهكت القواعد الخاصة بنشر المواد المختَرَقة، وقد عُلِّقت بصورة دائمة. ومع ذلك، فقد أشار موقع Ars Technica، إلى أن هذه لم تكن سياسة الموقع دائمًا، مشيرًا إلى أن موقع التسريبات الشهير (ويكيليكس) WikiLeaks يمتلك حسابًا في الموقع، مع أنه نشر بيانات حصل عليها من اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية، ومصادر أخرى.

وقالت بست: إنهم كانوا قلقين بشأن حظر الروابط أكثر من الحظر نفسه. وأضافت: “عملت DDoSecrets مع عشرات المنافذ الإخبارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ونشرت تيرابايت من البيانات التي تكشف عن مخططات غسيل الأموال والفساد والمزيد”.

ووفقًا لتقرير حصل عليه الباحث الأمني والكاتب (بريان كريبس)، فإن مجموعة بيانات BlueLeaks تحتوي على بعض “المعلومات الحساسة للغاية”، ومن ذلك: أرقام توجيه البنوك، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني والمواد الأخرى من أقسام الشرطة في العديد من البلدان.

يذكر أن تويتر يحظر المعلومات الحساسة كما يحظر أية صور أو مقاطع فيديو تحوي على عنف أو اعتداء أو أي معلومات تصنف حساسة وذلك ضمن سياسة شديدة يحظر فيها تويتر أي مادة تخالف سياسته.

وفي سياق غير متصل فإن موقع تويتر كان قد بدأ بتطبيق سياسته ضد ترامب ، وذلك بوضع علامة تحقق على تغريدتين من تغريدات الرئيس بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد، ثم عاد لوضع علامة تحذر . المستخدمين من تغريدة أخرى، قال: إنها انتهكت سياساته بشأن تمجيد العنف وقال ترامب في تغريدته: إن أولئك الذين يحاولون إنشاء “منطقة حكم ذاتي” في واشنطن العاصمة “سيُقابلون بقوة جدية”. أما موقع تويتر فقد قال: إن التغريدة تنتهك قواعده لأنها تتضمن “تهديدًا بالضرر ضد مجموعة محددة”.