انخفاض مبيعات آيفون في الصين بعد الانتعاش الأخير

تراجعت مبيعات آيفون في الصين في شهر مايو، مما يظهر علامات ضعف بعد أن شهدت آبل انتعاشًا أوليًا عندما أعيد فتح البلاد مع تراجع تفشي الفيروس التاجي.

ونمت في المقابل مجالات أخرى من النشاط التجاري، من ضمنها الإنفاق على متجر التطبيقات، الأمر الذي يشير إلى بعض المرونة بالنسبة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في أحد أكبر أسواقها.

وأشارت البيانات التي جمعتها CNBC من مصادر خارجية إلى صورة مختلطة عن أداء آبل في الصين في شهر مايو.

وباعت شركة آبل 3.6 ملايين هاتف آيفون في الصين في شهر مايو، بانخفاض من 3.9 ملايين في شهر أبريل، وذلك وفقًا لشركة أبحاث السوق (CINNO Research) الواقع مقرها في شنغهاي.

ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 7.7 في المئة بالمقارنة مع مبيعات شهر أبريل، لكنه أعلى من 3.05 ملايين جهاز آيفون المباعين في شهر مايو 2019.

ويتناقض هذا الأمر مع الارتفاع بنسبة 160 في المئة على أساس شهري في شهر أبريل، حيث استفادت آبل من الطلب الصيني وشهدت انتعاشًا حيث أعادت البلاد فتح اقتصادها بعد إغلاق لعدة أسابيع في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت مبيعات آيفون في الصين بشكل كبير بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي في شهر فبراير، عندما اضطرت الشركة لإغلاق المتاجر، وأعادت آبل فتح جميع متاجرها في الصين بحلول منتصف شهر مارس.

وبلغ إجمالي شحنات آيفون التي تم بيعها لشركاء آبل بالتجزئة في الصين ما يزيد قليلاً عن مليونين في شهر مايو، وذلك وفقًا لتقديرات أولية من شركة أبحاث السوق (IDC)، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 25 في المئة على أساس شهري.

وانخفض إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 20 في المئة تقريبًا في شهر مايو بالمقارنة مع شهر أبريل، وذلك بحسب بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مؤسسة فكرية صينية مدعومة من الدولة.

وبلغ إجمالي عائدات منتجات آبل على موقع (Tmall) للتسوق المملوك لشركة (علي بابا) Alibaba نحو 136.9 مليون دولار في شهر مايو، وهو ارتفاع بنسبة 7.2 في المئة على أساس شهري.

ويعد موقع (Tmall) مجرد قناة واحدة تبيع آبل منتجاتها من خلالها، إلى جانب شركة (JD.com) ومتاجر آبل الخاصة وتجار التجزئة الفعليين، وتستفيد آبل من علامات الحياة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين.

ويعد نمو آبل في عام 2020 كبيرًا بالنظر إلى أن هذه الأرقام تشمل فترة انتشار الفيروس التاجي، ومن الواضح أن الشركة تتمتع بمرونة كبيرة.

وبلغ إجمالي إنفاق المستهلكين على متجر (App Store) في الصين 1.71 مليار دولار في شهر مايو، مما يشكل زيادة بنحو 11 في المئة بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في شهر أبريل.

وتظهر هذه الأرقام مواصلة عدد متزايد من المستخدمين إنفاق الأموال عبر منصة آبل، التي تعد محركًا رئيسيًا للدخل بالنسبة إلى النشاط التجاري للخدمات المتزايدة الأهمية بالنسبة لآبل، بحيث حققت الخدمات مبيعات تجاوزت 46 مليار دولار في السنة المالية الماضية.