BLU تطلق هاتفي G90 و G80 بأسعار منخفضة

أعلنت شركة (بلو) BLU الأمريكية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الأحدث (جي90) G90 الذي يتوفر بسعر اقتصادي.

ويقدم (جي90) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك ثلاث كاميرات بدقة 16 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق. وهناك أيضًا حساس بصمة على ظهر الهاتف.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Helio A25، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت التي يمكن توسعتها عن طريق منفذ microSD.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط.

ويأتي هاتف (جي90) بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأرجواني، والأبيض، والأزرق، وسيُباع بسعر 150 دولارًا أمريكيًا. وهو الآن متاح عبر متجر أمازون مع خصم قدره 50 دولارًا أمريكيًا، أي بسعر 100 دولار أمريكي فقط.

وبالإضافة إلى هاتف (جي90)، أعلنت (بلو) عن هاتفها (جي80) الذي يقدم مواصفات شبيهة بمواصفات (جي90)، ولكنه يحتوي معالجًا من نوع Helio P23، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ويتوفر بسعر 140 دولارًا أمريكيًا مع ذواكر 3 جيجابايت/ 64 جيجابايت.