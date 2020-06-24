6 ميزات جديدة في نظام iOS 14 لم تعلن عنها آبل خلال المؤتمر

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين الماضي عن نظام التشغيل (iOS 14) الذي يضم مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، منها: إعادة تصميم الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون، وعناصر واجهة مستخدم أفضل، وطريقة جديدة لتنظيم التطبيقات تلقائيًا، وتحسينات في المساعد الصوتي (سيري)، بالإضافة إلى تطبيق ترجمة جديد، والقدرة على فتح سيارتك باستخدام آيفون.

ولكن هناك ميزات أخرى في نظام (iOS 14) لم تذكرها آبل خلال حدث الإعلان عن النظام، فعلى سبيل المثال: أضافت آبل في تطبيق (Health) ميزة جديدة تُسمى (Sleep) تسمح لك بتتبع أهداف النوم وتحديدها، وغير ذلك من الميزات الخفية التي يمكنك تجربتها بعد تثبيت نظام iOS 14.

فيما يلي 6 ميزات جديدة في نظام iOS 14 لم تعلن عنها آبل خلال مؤتمر (WWDC 2020):

1- ميزة للتحكم في خصوصية الصور:

يضيف نظام (iOS 14) عنصر تحكم جديد عند السماح لتطبيقات الجهات الخارجية بالوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بك، وهذا يعني أنه عندما يطلب تطبيق طرف ثالث الوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بك، يمكنك الآن اختيار منحه حق الوصول إلى صور محددة فقط.

على سبيل المثال: إذا كنت تشارك صورة في تطبيق إنستاجرام فسيُطلب منك الموافقة على إذن الوصول لمكتبة الصور وهنا يمكنك الاختيار السماح بالوصول المحدود أو الوصول الكامل.

إذا اخترت (وصول محدود) limited access يمكنك اختيار مشاركة صور محددة فقط مع التطبيق الذي يطلب الوصول إلى مكتبة الصور، ولكن إذا اخترت منحه حق الوصول الكامل فسيمكنك الوصول إلى جميع الصور المحفوظة في هاتفك.

2- التقاط الصور بشكل أسرع بهاتف آيفون:

يشير موقع آبل على الويب إلى أن نظام (iOS 14) يضيف تحسينات على تطبيق الكاميرا للحصول على أداء أسرع من لقطة إلى أخرى، من خلال إعداد جديد لتحديد أولوية التصوير بشكل أسرع، كما يمكن للكاميرا تعديل كيفية معالجة الصور بذكاء حتى تتمكن من التصوير بشكل أسرع ولا تفوت أي لقطة أبدًا.

3- التبديل السريع في وضع الفيديو:

في نظام (iOS 14) سيكون تسجيل الفيديو في جميع طرز آيفون أكثر سهولة بفضل ميزة التبديل السريع التي تتيح لك تغيير أشياء مثل: دقة الفيديو ومعدل الإطارات داخل وضع الفيديو.

كما تدعم هواتف iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max – بالإضافة إلى هواتف سلسلة iPhone 11 الجديدة – ميزة (QuickTake) التي تتيح لك تسجيل فيديو في وضع الصور.

4- التقاط صور متتالية ومقاطع فيديو QuickTake باستخدام أزرار الصوت:

في نظام (iOS 14) يتيح لك خيار جديد التقاط صور متتالية بالضغط على زر رفع مستوى الصوت، ويمكنك أيضًا التقاط فيديو في وضع الصور باستخدام (QuickTake) في هواتف آيفون التي تدعمها باستخدام زر خفض مستوى الصوت.

5 – ميزات جديدة في (تطبيق المذكرات الصوتية) Voice Memos:

يقدم نظام iOS 14 أدوات جديدة لتنظيم التسجيلات الصوتية في تطبيق (المذكرات الصوتية) Voice Memo التابع لآبل، حيث تتيح لك ميزة (تحسين التسجيل) الجديدة تقليل ضوضاء الخلفية عند التسجيل بنقرة واحدة لتحسين جودة الصوت في التسجيلات.

كما تقوم ميزة (المجلدات الذكية) بتجميع التسجيلات المفضلة، وتسجيل ساعة آبل تلقائيًا، كما يمكنك وضع علامة على التسجيلات على أنها مفضلة حتى يمكنك الوصول إليها بسرعة لاحقًا.

6- ميزة (Back tap):

أضافت آبل في نظام (iOS 14) ميزة جديدة إلى ميزات إمكانية الوصول (Accessibility) تُسمى (Back tap) تتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة من خلال النقر على الجزء الخلفي من هاتف آيفون. على سبيل المثال: يمكنك اختيار إجراءات مختلفة للميزة مثل الانتقال إلى الشاشة الرئيسية في آيفون عند النقر المزدوج على الجزء الخلفي من آيفون.