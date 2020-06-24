تضيف شركة آبل ميزات جديدة تنافسية في أنظمة التشغيل التابعة لها بصورة مستمرة، ويعتبر مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها هو الموعد المناسب لعرض هذه الميزات الجديدة، ولكن في مؤتمر WWDC 2020 أعلنت آبل أيضًا عن عدد من التحولات الرئيسية في بعض منتجاتها.



إليك 5 من أبرز التحولات التي أعلنت عنها آبل في مؤتمر WWDC 2020:

1- إيقاف عمل معالجات إنتل في الحواسيب:

شهد مؤتمر (WWDC 2020) أكبر عملية تحول على الإطلاق، حيث أكدت آبل رسميًا عن تحول حواسيب ماك للعمل بمعالجات من إنتاجها، لتنضم بذلك إلى أجهزتها المحمولة الأخرى التي تعتمد على معالجات آبل.

حيث سيدعم نظام التشغيل الجديد (ماك أوإس) macOS – المسمى ( Big Sur) – المعالجات الجديدة، كما ستدعمها تطبيقات الإنتاجية الأخرى من Microsoft Office و Adobe Photoshop.

2- طريقة بحث جديدة في جهاز آيباد:

حصل نظام التشغيل (آيباد أوإس) iPadOS – والذي فصلته آبل عن نظام iOS 13 الخاص بهواتف آيفون – لأجهزة آيباد على تحديث جديد في خاصية البحث، حيث يمكنك الآن كتابة عبارات البحث في مربع البحث، وستحصل على اقتراح للتطبيقات أو عمليات بحث الويب مباشرة في الشاشة الرئيسية.

وبينما يمكنك استخدام إما Spotlight أو Alfred في نظام macOS للبحث عن التطبيقات والمستندات والملفات الأخرى في حاسوب ماك، إلا أن أجهزة آيباد لم تحصل على هذه الميزة حتى الآن، وبالرغم من ذلك نجد أن هذه خطوة كبيرة من الشركة لتحويل جهازها اللوحي إلى بديل محتمل للحواسيب المحمولة.

3- لا مزيد من تطبيقات ركوب الدراجات:

يبدو أن الوقت قد حان لحذف أي تطبيق خاص بركوب الدراجات من هاتف آيفون، حيث تعمل آبل على توفير طرق ركوب الدراجات في تطبيق خرائط آبل، بالإضافة إلى الحصول على اتجاهات ركوب الدراجات مباشرة في ساعة آبل الذكية.

بالإضافة لذلك من المفترض أن تكون قادرًا أيضًا على الحصول على نصائح بشأن الوقت المناسب لركوب الدراجة مباشرة في هاتفك، ومن ثم نجد أنه بالنسبة لأي شخص يعتمد على أنظمة آبل فإن هذه الميزات الجديدة تبدو طريقة فعالة للتخلي عن تطبيقات الجهات الخارجية.

4- استخدام Siri للترجمة:

يُعد تطبيق الترجمة من جوجل التطبيق المفضل للكثيرين، ولكن في نظام التشغيل (iOS 14) تشجع آبل مستخدميها على التحول لاستخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri لترجمة نصوصهم، حيث تريد آبل بشكل واضح تعزيز مساعدها الصوتي وفي الوقت نفسه المنافسة مع جوجل في هذا المجال.

5- ساعة آبل ستذكرك بغسل يديك:

اطلقت آبل ميزة جديدة في نظام التشغيل (WatchOS 7) تُسمى (الكشف التلقائي لغسل اليدين) Automatic Handwashing Detection، حيث تستخدم الميزة تقنيات كشف الحركة والصوت والتعلم الآلي، لتتمكن Apple Watch من معرفة متى تبدأ بغسل يديك.

سيؤدي ذلك إلى بدء العد التنازلي لمدة 20 ثانية، وإذا توقفت عن غسل يديك قبل انتهاء المدة، ستطلب منك الساعة الاستمرار، وبمجرد الوصول إلى هدفك، ستحصل على تحية تقول لك (أحسنت).