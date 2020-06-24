5 طرق لمشاهدة يوتيوب دون الذهاب إلى منصة يوتيوب

إذا مللت من واجهة يوتيوب والاقتراحات والتعليقات داخل المنصة، فيمكنك التوجه لعدة مواقع أخرى يمكنك من خلالها مشاهدة مقاطع يوتيوب ذاتها لكن مع مزايا إضافية لكل موقع، لذلك إليك كيفية مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب بدون التوجه إلى منصة يوتيوب.

Toggles:

يملك (Toogles) واجهة بديلة سريعة وبسيطة لموقع يوتيوب، حيث تقدم الصفحة الرئيسية مقاطع فيديو رائجة في فئات مختلفة، كما يمكنك أيضًا البحث عن مقاطع فيديو محددة يتم تحميلها على الفور، ويُستخدم الموقع لمشاهدة أي فيديو على يوتيوب غير محظور جغرافيًا في منطقتك.

واجهة العرض في (Toogles) سريعة أيضًا، ولا توجد تعليقات ولا مقاطع فيديو موصى بها ولا فوضى أخرى. كما يتم عرض وصف الفيديو والبيانات الوصفية في اللوحة اليمنى، وإذا كنت تريد مشاهدة مقاطع الفيديو ذات الصلة، فيمكنك النقر على علامة التبويب في أعلى الزاوية اليسرى كما يحتوي (Toogles) أيضًا على إضافة مخصصة لمتصفح كروم لطريقة بحث أسرع.

ViewPure:

طريقة أخرى لمشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، يشبه (Toogles)، حيث يزيل كل الأشياء غير المرغوب فيها التي يمكن أن تجعل تجربة المشاهدة على يوتيوب محبطة للغاية، ولا توجد تعليقات أو اقتراحات أو إلهاءات أخرى، كما يزيل الموقع أيضًا الإعلانات من مقاطع الفيديو، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الفصول الدراسية أو في المنزل مع الأطفال.

تتضمن بعض المزايا الرائعة الأخرى في (ViewPure) عناوين (URL) مخصصة، وهي أفضل للمشاركة والحفظ من عناوين (URL) العشوائية على يوتيوب، وكتيب مرجعي، كما يمكن استخدام التطبيق المختصر لفتح أي مقطع فيديو في (ViewPure) أثناء مشاهدته على موقع يوتيوب، وهناك أيضًا مفتاح للتبديل بين خلفية بيضاء وسوداء أثناء مشاهدة المحتوى.

من أكثر الطرق التي يتم تجاهلها كثيرًا لمشاهدة يوتيوب هي تخطي المتصفح تمامًا، لكن بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام تطبيق مشغل فيديو متخصص يقوم بدفق مقاطع الفيديو مباشرة من عنوان (URL). من المحتمل أن يكون (VLC) هو المشغل الأكثر شهرة، ولكن هناك العديد من مشغلات الفيديو الأخرى لأجهزة أندرويد و(iOS) وسطح المكتب التي توفر الوظائف ذاتها.

هي إضافة في متصفح كروم تتيح لك تحسين المشاهدة في موقع يوتيوب الأصلي بدلاً من تقديم عنوان (URL) بديل.

يقدم طريقة أخرى يمكنك من خلالها مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب بدون التوجه لموقع يوتيوب، حيث يعد مشغل وسائط مجاني يحتوي على إضافات لأفلام مجانية، وإضافات (IPTV)، وإضافات للأخبار الحية وإضافات ليوتيوب.