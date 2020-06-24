ما هي الأسباب التي دفعت فيسبوك لنشر نصائح عن كيفية التحقق من الأخبار؟

في عام 2017، وجد مستخدمو منصة فيسبوك في 14 دولة لافتة ملونة في أعلى خلاصات أخبارهم مع رابط إلى 10 نصائح لتحديد الأخبار الكاذبة.

كان ذلك بعد وقت قصير من استهداف حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية للحملة الرئاسية الأمريكية، وكانت المعلومات الخاطئة المنتشرة تساعد على التحريض على الإبادة الجماعية في ميانمار.

تحتوي القائمة على نصائح أساسية لمحو الأمية الإعلامية، بما في ذلك التحقق من ادعاءات القصة ضد العديد من مصادر الأخبار المعروفة على نطاق واسع، على سبيل المثال، إذا كانت المنصة تورد تقريرًا عن فضيحة كبيرة لم يذكرها أي مصدر.

بعد بضعة أيام، اختفت اللافتات بهدوء، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك العثور على قائمة النصائح على فيسبوك باستخدام بحث جوجل، وفي السنوات التي تلت ذلك، رفض خبراء المعلومات الخاطئة إلى حد كبير إمكانات هذا النوع من دروس محو الأمية الإعلامية البسيطة للمساعدة في حماية المستهلكين من كل شيء.

إلى جانب منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ركز الخبراء أيضًا على الحسابات، حيث تم إزالة الحسابات المرتبطة بعمليات الدعاية، ووضع علامة على المعلومات الخاطئة باستخدام ملصقات التحذير أو مجرد حذفها، وتم تعزيز المزيد من المعلومات الموثوقة في خلاصات أخبار.

بعد ثلاث سنوات، اختبر العلماء فعالية نصائح التواصل الإعلامي على فيسبوك حيث أظهر الاختبار أن الدروس تعمل.

في دراسة نشرت يوم الاثنين، وجد الباحثون أن نصف المشاركين كانوا أفضل بكثير في فصل المعلومات الحقيقية عن الأخبار الكاذبة من النصف الآخر الذين لم يقرأوا النصائح. وتضمنت الدراسة أيضًا مجموعة كبيرة في الهند، مع نتائج مماثلة بين الأشخاص ذوي التعليم العالي ونجاح أقل مع المشاركين الآخرين.

كما وجدت الدراسة أن المشاركين الأمريكيين الذين قرأوا القائمة وأجابوا على بعض الأسئلة كانت نتائجهم أفضل بنسبة 26.5 في المئة في التمييز بين عناوين الأخبار الصادقة والعناوين الكاذبة من أولئك الذين لم يروا القائمة.

كما يمكن لجميع المستخدمين الاطلاع على نصائح منصة فيسبوك لاكتشاف الأخبار الكاذبة من خلال زيارة مركز المساعدة الخاص بمنصة فيسبوك العملاقة.