مايكروسوفت تطلق نسخة تجريبية من تطبيق الحماية من الفيروسات لأندرويد

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء: إنها تعتزم إطلاق نسخة تجريبية من تطبيق مكافحة الفيروسات التابع لها لنظام التشغيل أندرويد.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد كشفت عن نسخة خاصة بنظامي أندرويد و iOS من برنامج (ويندوز دفندر) Windows Defender في وقت سابق من العام الحالي.

وتأتي النسخة التجريبية من تطبيق Windows Defender لنظام أندرويد لحماية المستخدمين من التصيد، والكشف عن البرامج الضارة القائمة على التوقيع. وأوضحت الشركة في تدوينة: “تُجرى عمليات المسح على الفور للكشف عن البرامج الضارة والتطبيقات غير المرغوب فيها”. وأضافت: “إذا نُزِّل تطبيق آمن، سيرى المستخدم إشعارًا خفيفًا يتيح له معرفة أن التطبيق نظيف”.

وستتضمن ميزة حماية الويب من مايكروسوفت مكافحة التصيد الاحتيالي بحيث تُحظر مواقع الويب غير الآمنة التي تُرسل عبر الرسائل القصيرة، أو خدمة واتساب، أو البريد الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى على الفور. وتستخدم مايكروسوفت أيضًا تقنية Defender SmartScreen الخاصة بها لحظر اتصالات الشبكة غير الآمنة التي قد تحاول التطبيقات الضارة إنشاءها دون علم المستخدم.

يُشار إلى أن نسخة المعاينة الخاصة بنظام أندرويد تأتي بعد أكثر من عام من بدء مايكروسوفت إطلاق نسخة المعاينة من Windows Defender لنظام (ماك أوإس) من آبل. وتخطط الشركة لإطلاق نسخة خاصة بنظام iOS من التطبيق.