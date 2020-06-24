قائمة بهواتف آيفون وApple Watch المتوافقة مع CarKey

واحدة من المزايا الجديدة لنظام (iOS 14) والتي ستكون متاحة أيضًا لمستخدمي (iOS 13) هي ميزة CarKey الجديدة، حيث يمكن استخدامها مع هواتف آيفون أو (Apple Watch) لقفل السيارة وفتحها وبدء تشغيلها، لكن هذه الميزة غير متوافقة مع جميع الأجهزة التي يمكنها تشغيل (iOS 14) و (watchOS 7).

تستخدم CarKey تقنية (NFC) للتواصل مع السيارة، مما يمكن الأجهزة من العمل كمفتاح حقيقي للسيارة، ويجب على المستخدمين وضع هاتف الآيفون فوق قارئ (NFC) في السيارة أثناء العملية الأولية، وبعد ذلك سيكون CarKey متاحًا في تطبيق (Wallet).

نظرًا لأن ميزة CarKey تعمل تلقائيًا دون أن يضطر المستخدم إلى إلغاء قفل الهاتف وفتح أي تطبيق، فإنها تتطلب تقنية قراءة علامات الخلفية، وهو شيء متوفر فقط على (iPhone XR) والإصدارات الأحدث.

وفقًا لموقع آبل الإلكتروني، تقتصر ميزة CarKey أيضًا على (Apple Watch Series 5)، التي تم إطلاقها العام الماضي، ومع ذلك، قد يبدو هذا مثيرًا للجدل، حيث أن أجهزة (Apple Watch Series 5) متطابقة تقريبًا مع السلسلة (4). والاختلافات الحقيقية الوحيدة بين (Apple Watch Series 4 و Series 5) هي الشاشة والبوصلة المدمجة والتخزين الداخلي.

ومع ذلك، قررت آبل أن أصحاب (Apple Watch Series 4) لن يتمكنوا من الوصول إلى الميزة الجديدة، حيث تضم القائمة التالية الأجهزة المتوافقة مع ميزة CarKey:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE الجيل الثاني

Apple Watch Series 5

أول سيارة تأتي مدعمة بهذه الميزة هي سلسلة (2021 BMW 5)، لكن الشركة لم تذكر متى ستكون ميزة CarKey متاحة.