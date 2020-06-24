صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات CompTIA لتأمين الخدمات السحابية بخصم 94%
حزمة كومبتيا لتأمين الخدمات السحابية The CompTIA Secure Cloud Professional Bundle.
عدد الدروس: 523.
المدة: 38 ساعة.
مع زيادة الحاجة إلى الشبكات والخدمات الافتراضية؛ أصبحت البنية التحتية والخدمات المستندة إلى السحابة جزءًا مهمًا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، لذلك زاد الطلب الوظيفي على المتخصصين في هذا المجال.
ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم المهارات المطلوبة من مسؤولي أنظمة تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع مراكز البيانات وحمايتها، ويتضمن ذلك التقنيات الجديدة التي يدعمها مجال الحوسبة السحابية، وكيفية تحليل متطلبات النظام لتنفيذ عمليات نقل العمليات التشغيلية إلى السحابة بنجاح، وتطبيق التغييرات اللازمة، واستكشاف مشكلات السعة والأتمتة والاتصال والأمان المتعلقة بالتطبيقات السحابية وإصلاحها.
بعد ذلك ستتعلم في (+CompTIA Security) كيفية حماية العمليات التشغيلية بمجرد نقلها إلى السحابة، حيث تُغطي الدورات التدريبية المبادئ الأساسية لأمن الشبكات وإدارة المخاطر، وتقييم تقنيات الشبكات وأدوات التأمين، واستكشاف أنواع التهديدات والهجمات ونقاط الضعف، وكيفية إيقافها.
كما ستساعدك هذه الحزمة لتكون جاهزًا لاجتياز اختبارات اثنتين من الشهادات المعترف بها عالميًا لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في مجال أمن الحوسبة السحابية، وهما: CompTIA Cloud+ CV0-002، وCompTIA Security+ SY0-501.