صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في Slides لتحرير العروض التقديمية مع خصم 90%

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يُعتبر العرض التقديمي (Pitch Deck) الوسيلة اﻷكثر أهمية للتواصل مع الجمهور في عالم الشركات الناشئة، والتسويق، والأعمال التجارية بشكل عام، ولكن لا يوجد إلا عدد قليل من الأدوات التي توفر (Pitch Deck) جيد يساعدك على تقديم أفكارك بطريقة مميزة وأنيقة لجذب المستثمرين والشركاء.
يُعرف (Pitch Deck) بأنه عرض تقديمي موجز؛ يستخدم لتزويد جمهورك بنظرة عامة سريعة عن خطة عملك، وعادةً ما يستخدم أثناء الاجتماعات المباشرة، أو عبر الإنترنت مع المستثمرين المحتملين، والعملاء، والشركاء، والمؤسسين المشاركين.
تتيح لك منصة Slides إنشاء عروض تقديمية (Pitch Decks) احترافية بسهولة، حيث تتيح لك الوصول إلى أدوات مختلفة لتسهيل تصميم العرض التقديمي (Pitch Deck) وتخصيصه دون الحاجة إلى مصمم محترف.
كما تدعم عدد غير محدود من الزوار، ويمكنك تتبع معلومات المشاهدة لكل زائر، مما يساعدك في الوصول إلى الأشخاص المناسبين لتمويل مشروعك، أو شركتك الناشئة من خلال التعرف على من يشاهدون العرض التقديمي (Pitch Deck) الخاص بك.
لجعل عملية التصميم أسرع وأسهل، يمكنك اختيار إعداد سابق، أو إنشاء مجموعات تصاميم خاصة بك. كما يمكنك الاحتفاظ بعلامات تبويب تضم معلومات وإجراءات كل زائر للعرض.
يمكنك أيضًا تضمين مقاطع صوتية، ومقاطع فيديو في العرض التقديمي لجذب المستثمرين المحتملين، بالإضافة إلى توفير تحليلات متقدمة لعرضك التقديمي مما يساعدك على تحديد ما يجب تحسينه.