صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في KeepSolid VPN مع خصم 80%

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سواء كنت تستخدم اتصال إنترنت خاص أو شبكة (واي فاي) Wi-Fi عامة، فهناك دائمًا تهديد لخصوصيتك وأمانك على الإنترنت، ولكن مع خدمة (KeepSolid VPN) الحاصلة على تصنيف عالي، يمكنك استعادة السيطرة على حياتك الرقمية بأمان كامل وإخفاء هويتك على الإنترنت.
كما لا توجد حدود للسرعة أو النطاق الترددي، لذلك ستتمتع بسرعات تصفح كاملة دون مخاطر ترك بياناتك مكشوفة أو مواجهة القيود الجغرافية التي تمنع الوصول إلى بعض مواقع الويب في الخارج.
توفر لك هذه الخطة حماية ما يصل إلى 5 أجهزة في الوقت نفسه، كما تتيج لك إدارة الأجهزة بسهولة.
تدعم خدمة (KeepSolid VPN) مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN وIKEv2 IPSec، وKeepSolid WISE.
كما تتميز الخدمة بشبكة رائعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 400 خادم في أكثر من 80 موقعًا في جميع أنحاء العالم. بصرف النظر عن المواقع المعتادة، مثل: هونغ كونغ، وسنغافورة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، يعمل المزود أيضًا على خوادم في الدول الأوروبية الأصغر حجمًا، وكذلك آسيا وإفريقيا. ويضمن لك هذا التوزيع الوصول إلى أي محتوى ترغب فيه أينما كنت.
توفر خطة (KeepSolid VPN Unlimited) عددًا من ميزات الأمان، والتي تشمل حماية من البرامج الضارة، ودعم مانع الإعلانات، وجدار الحماية، بالإضافة إلى منع التتبع.
تستخدم الخدمة بروتوكول OpenVPN في نظامي أندرويد، وويندوز مع تشفير AES 128-bit، وAES 256-bit. وبروتوكول IPSec IKEv2 على نظامي التشغيل آي أو إس، وماك أو إس مع تشفير AES 128-bit، وبرتوكول KeepSolid WISE الذي يعمل على كافة المنصات، ولمزيد من الأمان يوفر المزود طبقة تشفير إضافية ويعطل التتبع ويقدم لك مجموعة من ميزات الأمان المفيدة، وهو دعم أشمل مما ستجده لدى العديد من المنافسين.
اتصال عالي السرعة غير محدود.
العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك أو إس، ولينكس.