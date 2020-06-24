سامسونج تطلق أقوى شاشة ألعاب منحنية في العالم في الأسواق

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن إطلاق (أوديسي جي9) Odyssey التي قالت: إنها أقوى شاشة ألعاب منحنية في العالم.

وتأتي الشاشة – التي كُشف عنها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 مطلع العام الحالي – بقياس 49 بوصة وهي من نوع QLED، وفائقة العرض بنسبة أبعاد 32:9.

وتمتاز الشاشة بتغطية نظام الألوان الأساسية sRGB بنسبة 125%، ويبلغ مستوى انحنائها 1000R، كما تمتاز بمعدل تحديث عالٍ بواقع 240 هرتز، ويسمح معدل التحديث العالي هذا بتشغيل الألعاب الفائقة السرعة بسلاسة، خاصةً أن زمن استجابة الشاشة لا يتجاوز 1 ميلي ثانية.

وتأتي الشاشة بدقة 5120×1440 بكسل، وهي تدعم تقنية HDR 1000، وتمتاز بمستوى سطوع عالٍ بواقع 1000 شمعة، كما تمتاز بدعم تقنيتي الألعاب G-SYNC، و FreeSync Premium Pro.

وتقدم (أدويسي جي9) منفذي Display Port 1.4، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ لسماعات الأذن.

ودون التطرق إلى السعر، قالت سامسونج في بيان: إن الشاشة التي ستتوفر باللون الأبيض في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو الجاري.