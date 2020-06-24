جوجل تعزز خصوصية المستخدمين بحذف سجل الموقع ونشاط الويب تلقائيًا

قالت شركة جوجل اليوم الأربعاء: إنها ستبدأ تلقائيًا في حذف سجل الموقع الخاص بالمستخدمين، ونشاط الويب بعد 18 شهرًا، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الخصوصية.

وفي السابق، كان على المستخدمين تفعيل الحذف بأنفسهم إن أرادوا منع جوجل من تخزين بياناتهم لأجل غير مسمى. وتسمح حفظ السجل لجوجل بالاستفادة من بيانات المستخدمين لتقديم التوصيات التي تستند إلى المواقع السابقة، وسجل التصفح.

ومع أن ميزة تعقب سجل الموقع مُعطلّة افتراضيًا، إلا أن تفعيلها قد يفيد المستخدمين في الحصول على التوصيات التي تهمهم عبر خدمات جوجل المختلفة، مثل: توصيات المطاعم عبر خدمة الخرائط. وبتفعيلها، يمكن لجوجل تعقب الموقع بدقة، ومع التغيير الجديد فإن سجل الموقع الذي تحتفظ به الشركة سيُحذف تلقائيًا بعد 18 شهرًا، ويمكن أيضًا حذف السجل بعد مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز 36 شهرًا.

وقالت جوجل في تدوينة: إن سجل الويب والتطبيقات أيضًا سيُحذف تلقائيًا بعد 18 شهرًا، ولكن فقط للحسابات الجديدة. أما حسابات يوتيوب الجديدة فسيُحذف سجلها بعد 3 سنوات. أما فيما يخص المستخدمين الحاليين، فإن تعقب نشاط الويب والتطبيقات وسجل يوتيوب يبقى مُفعَّلًا افتراضيًا لأجل غير مسمى، ولكن يمكن تفعيل ميزة الحذف التلقائي – التي أُطلقت العام الماضي – من خلال صفحة (ضوابط نشاط جوجل) Google Activity Controls.

وتُسهل جوجل الوصول إلى وضع التخفي في تطبيقات مختارة. ويسمح وضع التخفي للمستخدمين بتصفح واستخدام التطبيقات بصورة خاصة تمنع جوجل من الاحتفاظ بسجل التصفح، وملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وبيانات الموقع. أما في خرائط جوجل، فإن وضع التخفي يمنع جوجل من الاحتفاظ بسجل المواقع التي زارها المستخدم.

وأطلقت جوجل اليوم أيضًا ميزة خاصة بهواتف آيفون التابعة لشركة آبل تسمح للمستخدمين بالضغط المُطوّل على صورة الملف الشخصي في (بحث جوجل)، وخرائط جوجل، ويوتيوب لتشغيل وضع التخفي مباشرةً. وقالت جوجل: إنها تعتزم قريبًا تمكين المستخدمين من تشغيل وضع التخفي لجميع التطبيقات، وذلك على نحو يوفر عليهم عناء تفعليه لكل تطبيق على حدة.

وقالت جوجل: إنها تعتزم توفير المزيد من ضوابط الخصوصية الاستباقية، وستساعد المستخدمين على إدارة إعدادات الخصوصية بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين الوصول إلى ضوابط حسابات جوجل المهمة من محرك البحث مباشرةً.