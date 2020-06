تويتر يضع علامة على تغريدة جديدة لترامب لانتهاكها سياساته

عاد موقع تويتر اليوم الثلاثاء ليضع مرة أخرى علامة على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، مدعيًا أنه انتهك سياسات المنصة التي تحظر “السلوك التعسفي”.

وقال ترامب في تغريدته: إن أولئك الذين يحاولون إنشاء “منطقة حكم ذاتي” في واشنطن العاصمة “سيُقابلون بقوة جدية”. أما تويتر فقد قال: إن التغريدة تنتهك قواعده لأنها تتضمن “تهديدًا بالضرر ضد مجموعة محددة”.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020