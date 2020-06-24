تويتر يضع علامة على تغريدة جديدة لترامب لانتهاكها سياساته

عاد موقع تويتر اليوم الثلاثاء ليضع مرة أخرى علامة على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، مدعيًا أنه انتهك سياسات المنصة التي تحظر “السلوك التعسفي”.

وقال ترامب في تغريدته: إن أولئك الذين يحاولون إنشاء “منطقة حكم ذاتي” في واشنطن العاصمة “سيُقابلون بقوة جدية”. أما تويتر فقد قال: إن التغريدة تنتهك قواعده لأنها تتضمن “تهديدًا بالضرر ضد مجموعة محددة”.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

وجاءت تغريدة بعد أن حاولت مجموعة من المتظاهرين يوم الاثنين دون جدوى تدمير تمثال الرئيس السابق (أندرو جاكسون) بالقرب من البيت الأبيض. وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن المتظاهرين حاولوا فيما بعد المطالبة بمنطقة بالقرب من (بلاك لايف ماتر بلازا) بأنها “منطقة البيت الأسود الذاتية الحكم”، قبل أن تبعدهم الشرطة.

وفي الآونة الأخيرة، كان موقع تويتر ينفذ سياسات المحتوى الخاصة به بصورة أكثر فاعلية ضد الرئيس. وتتضمن هذه السياسات اقتطاعًا خاصًا يسمح لتويتر بالإبلاغ عن التغريدات من قادة العالم التي تنتهك معاييرها، مع ترك التغريدات متاحة حتى يمكن للجمهور رؤيتها.

وعادةً ما يزيل تويتر تغريدات مماثلة إذا ما نشرها مستخدمون آخرون. وقال الموقع: إنه يعتقد أن الرسائل من قادة العالم هي في الصالح العام، لذلك فهي تضع تحذيرًا يحجب الرسالة للمستخدمين حتى ينقروا عليها.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t — Twitter Safety (@TwitterSafety) June 23, 2020

يُشار إلى أن موقع تويتر كان قد بدأ تطبيق سياسته ضد ترامب الشهر الماضي، وذلك بوضع علامة تحقق على تغريدتين من تغريدات الرئيس بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد، ثم عاد لوضع علامة تحذر المستخدمين من تغريدة أخرى، قال: إنها انتهكت سياساته بشأن تمجيد العنف.