خرائط جوجل تتيح للشركات الترويج لنفسها مجاناً

من الآن وحتى سبتمبر 2020، تتيح شركة جوجل للشركات الترويج لنفسها مجانًا في تطبيق خرائط جوجل، حيث يتم طرح إعلانات جوجل، الدبابيس، المروجة لمعلني الحملات الذكية وتجعلها مجانية تمامًا للاستخدام في الأشهر القليلة المقبلة.

لن يتم تحصيل رسوم من المعلنين الذين يقومون بالحملات الإعلانية، ولديهم قائمة (نشاطي التجاري على جوجل)، عن النقرات أو المكالمات أو المبيعات التي يتم إنشاؤها من الدبابيس المروجة، وذلك حتى أيلول (سبتمبر) 2020.

تساعد الدبابيس التي يتم الترويج لها الأعمال على التميز في تطبيق خرائط جوجل من خلال إبراز خدمات محددة وعروض فريدة، مثل الاستلام والتسليم.

يستخدم أكثر من مليار شخص خرائط جوجل لمعرفة ما حولهم، والبحث عن الأنشطة التجارية، والعثور على الاتجاهات، كما تساعد الدبابيس التي يتم الترويج لها على خرائط جوجل نشاطك التجاري في التميز خلال هذه اللحظات من خلال عرض دبوس خرائط جوجل البارز على شكل مربع.

تقدم جوجل دبابيس دعائية مجانًا في محاولة لمساعدة الشركات الصغيرة التي هي الآن في عملية إعادة فتح بعد الإغلاق.

بدأت جوجل بالفعل طرح الدبابيس المروجة لمعلني الحملات الذين لديهم ملف شخصي في نشاطي التجاري على جوجل، وستكون متاحة بالكامل في الأسابيع المقبلة.

ميزات جديدة أخرى للحملات:

بالإضافة إلى الدبابيس التي يتم الترويج لها، تعمل إعلانات جوجل على تحسين الحملات الذكية مع إمكانية الاشتراك من أي جهاز، والاطلاع على النتائج مباشرة في بحث جوجل، بالإضافة إلى التحكم بوقت عرض الإعلانات.

التسجيل في تطبيق الجوال:

يمكن للمعلنين الآن الاشتراك في الحملات الذكية وعرض الإعلانات مباشرة من تطبيق إعلانات جوجل على الهاتف الذكي، كما جعلت جوجل عملية التسجيل أسرع وأسهل، حيث قالت: إن المعلنين يمكنهم الآن إعداد حملاتهم الذكية وتشغيلها في أقل من 15 دقيقة.

الاشتراك داخل التطبيق متاح حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا واليابان، وسيصل إلى باقي الدول بشكل تدريجي.

خطوة جديدة من شركة جوجل لتوسيع منصاتها الإعلانية لتطال أحد أشهر منصاتها و هو خرائط جوجل فكيف ستكون تجربة المستخدم مع وجود إعلانات على التطبيق المستخدم يوميا مليارات المرّات