أيسر تعلن عن حاسب محمول بمروحة مضادة للماء داخله

أطلقت شركة (أيسر) Acer خط جديد من أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الوعرة المصممة ليتم استخدامها في الهواء الطلق.

وتدعي الشركة أن منتجات (Enduro) يمكنها أن تصمد أمام السقوط ودرجات الحرارة الشديدة والتعرض للماء، في حين تبقى محمولة بما يكفي للتجول بها.

ويعد النموذج الأكثر إثارة للاهتمام في الخط الجديد هو (Enduro N3)، بحيث سيكون هذا الحاسب متاحًا في أمريكا الشمالية في شهر أغسطس بدءًا من 899 دولار، كما سيتم طرحه للبيع في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في شهر يونيو مقابل 999 دولار.

وتقول أيسر: إن (Enduro N3) مخصص للعمال الذين يتنقلون بين مواقع متعددة، مثل المهندسين المعماريين ومخططي الأحداث.

ويأتي الحاسب بشاشة بقياس 14 إنشًا، وبوزن 1.9 كيلوجرامًا، وبسماكة 0.98 إنش، وبالتالي فإن (Enduro N3) ليس الأخف وزنًا، لكن يجب أن يكون من السهل حمله.

وحصلت (Enduro N3) على شهادات (MIL-STD 810G) و (IP53)، بحيث تضمن الشهادة الأولى متانته ضد الحوادث، مثل الصدمات والسقوط والاهتزازات، فيما تعني الشهادة الثانية أنه يمكن أن يتحمل كميات معينة من الغبار والماء.

ويتضمن الحاسب المحمول أيضًا ما تسميه أيسر باسم (Aquafan)، الذي يصد الماء من جميع الزوايا من داخل الحاسب المحمول.

وقال (أندرو تشوانغ) Andrew Chuang، المدير العام للحوسبة الوعرة لشركة أيسر، في بيان: مع وجود قوة عاملة حديثة بشكل متزايد، يتم نشر المزيد والمزيد من الأجهزة المحمولة في الميدان حيث تخضع لمعاملة أكثر صرامة.

وأضاف “تم بناء (Enduro)، خطنا الجديد من أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الوعرة، لتزويد عملائنا بالمتانة والأداء الذي ينجز المهمة”.

وفي المؤتمر الصحفي لشركة أيسر، قام مختبري الشركة بتثبيت نموذج (Enduro) في الحمام وأثبتوا بعد ذلك أنه لا يزال يعمل بكامل طاقته، ولا تزال لوحة المفاتيح مضاءة.

وبالحديث عن المواصفات، يمكن الحصول على الجيل العاشر من معالجات إنتل (Core i7) و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (DDR4) و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وهناك أيضًا وحدة معالجة رسومات (Nvidia MX230) اختيارية.

وزودت الشركة الحاسب المحمول بعدد من أدوات الأمان، من ضمنها (AEMS)، وهو نظام يساعد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات على إدارة الأجهزة بشكل أفضل عبر شركاتهم.

ويمكن استخدام هذا النظام للقيام بأشياء، مثل تمكين الوصول عن بعد إلى المنافذ والكاميرات وتعطيلها، ومراقبة أجهزة وبرامج النظام، ودفع البرامج عن بُعد مثل تغييرات (BIOS) أو تحديثات ويندوز للجميع.

وأعلنت الشركة أيضًا عن حاسبها المحمول (Enduro N7)، الذي يحتوي على بطاريتين للتعامل مع فترات الاستخدام الطويلة، إحداهما قابلة للتبديل السريع ومدتها 10 ساعات، كما أن لديه مستشعر لبصمات الأصابع.

وتتضمن مجموعة (Enduro) جهازي حاسب لوحي بنظام ويندوز بقياس 10 إنشات، هما (Enduro T5)، الذي يحتوي على بطارية قابلة للتبديل مدتها 10 ساعات ومعالج (Core m3) من الجيل السابع، و (Enduro T1)، الذي يحتوي على لوحة مفاتيح اختيارية ومعالج (Celeron).