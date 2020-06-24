أعلنت آبل رسميًا عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل (watchOS 7) الخاص بساعتها الذكية – في مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2020) – الذي يضم العديد من الميزات الجديدة القادمة لساعة آبل الذكية Apple Watch.



إليك أبرز 5 ميزات جديدة في نظام التشغيل WatchOS 7 من آبل:

1- ميزة تتبع النوم:

يمكن لميزة تتبع النوم الجديدة في نظام التشغيل (WatchOS 7) تتبع نوعية نوم المستخدم باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار والمقاييس المختلفة، مثل: معدل ضربات القلب، والضوضاء المحيطة في الغرفة والحركة العامة للمستخدم.

بمجرد تحديد وقت النوم ووقت الاستيقاظ، واستنادًا إلى هذا الجدول الزمني، يمكن للساعة الذكية مساعدتك على النوم، وذلك من خلال ميزة تُسمى (Wind Down)، التي تهدف إلى تقليل الإزعاج في الفترة التي تسبق وقت النوم، عن طريق تفعيل وضع عدم الإزعاج في آيفون.

وعندما يحين وقت النوم، ستبدأ (Apple Watch) في تتبع نومك تلقائيًا، وستتكامل بيانات النوم التي تتبعها الساعة مباشرةً مع تطبيق (Apple Health) في آيفون حيث ستتمكن من رؤية ملخص عن فترة النوم التي حصلت عليها، ونصائح للحصول على نوم أفضل، بالإضافة إلى ملخص لنومك الليلي.



2- تخصيص وجوه الساعة:

عادةً ما تقوم آبل بإطلاق وجوه ساعة جديدة عند إطلاق إصدار جديد من نظام التشغيل (WatchOS)، ولكن هذا العام بدلًا من إطلاق وجوه جاهزة أتاحت للمستخدم إمكانية تخصيصها بحسب تفضيلاته.

كما سيتضمن نظام التشغيل الجديد خيارات جديدة لإنشاء وجوه ساعة مخصصة باستخدام صور من تطبيق الصور في آيفون أو ساعة آبل، بالإضافة لدعم الألبومات المشتركة، حيث يمكن للمستخدم استخدام ألبوم العائلة المشترك كوجه ساعة يتضمن الصور التي أضافها أفراد العائلة الآخرون.

3- تمارين جديدة وتطبيق لياقة:

غالبًا ما تُستخدم Apple Watch لتتبع الصحة واللياقة البدنية، لذلك نجد أن آبل تضيف بصورة مستمرة بعض ميزات تتبع اللياقة البدنية، حيث توفر عدد من التمارين الجديدة التي يمكنك الاستفادة منها، بالإضافة لذلك سيتم تتبع التدريبات الخاصة بك في تطبيق اللياقة البدنية الجديد في آيفون، الذي يحل محل تطبيق (النشاط) Activity.

4- تتبع غسل اليدين:

مع تفشي فيروس كورونا أصبحت عملية غسل اليدين أكثر أهمية من أي وقت مضي، لذلك أدمجت آبل ميزة جديدة في نظام التشغيل (WatchOS 7) لتذكير بغسل يديك بشكل صحيح، حيث تبدأ هذه الميزة بالعد التنازلي لمدة 20 ثانية عندما تلاحظ Apple Watch أنك تغسل يديك، وإذا توقفت عن غسل يديك قبل انتهاء المدة، ستطلب منك الساعة الاستمرار، وبمجرد الوصول إلى هدفك، ستحصل على تحية تقول لك (أحسنت).

5- ميزة اتجاهات ركوب الدراجات:

قدمت آبل ميزة اتجاهات ركوب الدراجات في تطبيق الخرائط في آيفون في الإصدار الجديد (iOS 14)، بالإضافة إلى إتاحتها للميزة أيضا في Apple Watch، حيث تهدف هذه الميزة إلى توفير خرائط كبيرة سهلة القراءة في الساعة لإخبارك بالاتجاهات، والوقت الذي يستغرقه الوصول إلى مكان ما، وغيرها.