آبل تطيل عمر AirPods من خلال الشحن المحسن

أضافت شركة آبل ميزة جديدة للشحن المحسن كجزء من نظام التشغيل (iOS 14) الذي تم الإعلان عنه حديثًا، بحيث تطيل هذه الميزة عمر بطارية أصغر منتجاتها الذكية (AirPods).

وعادةً ما يؤدي القلق بشأن عمر البطارية إلى ظهور العادات التي تؤدي إلى تدهور قدرة البطارية بمرور الوقت.

وفي حين أن الأجهزة اليوم ذكية بما يكفي لعدم الإفراط في الشحن، فإن بعض الممارسات، مثل الحفاظ على البطارية بنسبة 100 في المئة لفترة طويلة، ستؤدي إلى تلف البطارية.

وينطبق هذا الأمر على أجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية وسماعات الأذن الصغيرة التي يرتديها البعض يومًا بعد يوم.

وتقول آبل: إن نظام التشغيل سيقلل من سرعة تقدم عمر بطاريات (AirPods) من خلال معرفة الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بشحنها عادةً والتنبؤ بموعد التوقف عن شحنها تلقائيًا.

وبدلًا من الشحن بنسبة 100 في المئة على الفور، ستتوقف سماعات (AirPods) عن الشحن عند نسبة 80 في المئة، على أن تستأنف الشحن في وقت لاحق، ولذلك فإن البطارية لن تصل إلى نسبة 100 في المئة لفترة زمنية طويلة قد تضر بصحة البطارية.

وتستخدم معظم الأجهزة الحديثة، من ضمنها منتجات آبل، بطارية ليثيوم أيون، ويتفق الخبراء على أنه لا ينبغي دائمًا إبقائها مشحونة بنسبة 100 في المئة، ويمكنك إطالة عمر بطارية أيونات الليثيوم عن طريق خفض جهد الشحن.

وتقدم العديد من الهواتف وأجهزة الحواسيب المحمولة الحديثة، من ضمنها أجهزة آيفون و (MacBook)، ميزة مماثلة تسمى (Optimized Battery Charging)، التي يمكن أن تمنع بطارياتها من التلف قبل الأوان.

وتتمحور الفكرة الأساسية حول شحن البطارية المحسن أو الذكي في تأجيل ملء البطارية إلى 100 في المئة والاحتفاظ بالنسبة عند نحو 80 في المئة حتى أثناء الاتصال بشاحن، مع ملء البطارية بشكل كامل عندما يكون المستخدم على وشك استخدام الجهاز فعليًا.

ويُفترض أن نظام الشحن يعرف متى يبدأ الانتقال من 80 إلى 100 في المئة، وعادةً ما يحدث ذلك قبل بضع دقائق فقط من الاستيقاظ لمن يشحن هاتفه أثناء وقت النوم، ويتطلب ذلك تتبع عادات الشحن لدى المستخدم بمرور الوقت لاتخاذ مثل هذه القرارات.

ويمكن القول: إن (AirPods) بحاجة إلى مثل هذه الميزة أكثر من الهواتف أو الحواسيب المحمولة، إذ يمكنك استبدال بطارية الهاتف أو الحاسب في أحد مراكز الخدمة، لكن سماعات (AirPods) حصلت على انتقادات كبيرة لأنه لا يمكن استبدال بطاريتها بسبب تصميمها غير المعياري والأجزاء الملتصقة معًا.

ومن المفترض أن تطرح آبل نظام (iOS 14) للجمهور في وقت ما هذا الخريف، وبالإضافة إلى ميزة الشحن المحسن لأجهزة (AirPods)، فإن (iOS 14) يقدم العديد من الميزات الجديدة، ويشمل ذلك القدرة على إضافة الأدوات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.