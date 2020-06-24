آبل تستحوذ على شركة ستساعدها على نشر منتجاتها في قطاع الأعمال

استحوذت شركة آبل على (فليتسميث) Fleetsmith، وهي شركة متخصصة في صناعة الأدوات التي تُسهّل على الشركات نشر هواتف آيفون الذكية وحواسيب ماك الشخصية للعمال.

وقالت (فليتسميث) في بيان: “يسرنا الانضمام إلى آبل”، ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم آبل الاستحواذ، ولكن تفاصيل الصفقة لم يُعلن عنها.

ومع أن آبل تُعد شركة استهلاكية تبيع هواتفها وحواسيبها الشخصية للأفراد، إلا أنها في السنوات الأخيرة بدأت في تحويل انتباهها إلى سوق قطاع الأعمال، مبرمةً شراكات مع شركات، مثل: (آي بي إم) IBM، و(إس أي بي) SAP، و(سيسكو) Cisco، وتحاول إقناع الشركات لشراء هواتف آيفون وحواسيب ماك لتستخدمها قوتها العاملة. وتهدف آبل بالاستحواذ على (فليتسميث) إلى توفير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات لعملائها من الشركات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك) قد قال في عام 2017: إنه يرى في سوق قطاع الأعمال “أُمّ جميع الفرص”.

ويُسهّل البرنامج التي تصنعه شركة (فليتسميث) على الشركات تهيئة أجهزتها، ومسحها، ونشرها عن بُعد، وهو نوع من المنتجات المسماة (إدارة الأجهزة المحمولة) MDM، الذي يُركّز خصيصًا على منتجات آبل.

وكانت الشركة قد تأسست في عام 2016 وحصلت على أكثر من 40 مليون دولار أمريكي من التمويل من المستثمرين، وهي تضم أكثر من 75 موظفًا، بحسب صفحتها في موقع (لينكدإن). وفي تدوينة، قالت الشركة: إنها تتطلع “إلى مواصلة تقديم خدماتها للعملاء الحاليين والجدد”.