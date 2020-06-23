iOS 14 يحصل على شاشة رئيسية جديدة مع Widgets

أعلنت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2020) عن نظام (iOS 14)، وهو أحدث إصدار رئيسي لنظام التشغيل، بحيث يتضمن الإصدار مجموعة من التحسينات التي طال انتظارها لعناصر واجهة المستخدم الأساسية، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة التي تعالج المشاكل الأخرى في المنصة الناضجة إلى حد كبير.

وتؤثر العديد من تغييرات (iOS 14) على شاشات هاتف آيفون الأكثر استخدامًا، من ضمنها الشاشة الرئيسية وواجهة الاتصال الهاتفي ومعاينات (App Store).

وبعد سنوات عديدة من ظهور الميزة على أجهزة أندرويد، تضيف آبل في النهاية دعمًا للأدوات المصغرة (Widgets) التي يمكن الوصول إليها من الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى إعادة تصميم شبكة الأيقونات التي تدعم إضافة تلك الأدوات المصغرة إلى الشاشة.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تبديل الشاشة الرئيسية من شبكة إلى قائمة مصنفة تلقائيًا، التي يمكن فرزها بحسب التطبيقات الأكثر استخدامًا والتطبيقات المقترحة، والمعروفة باسم مكتبة التطبيقات (App Library).

ويتم عرض الأدوات المصغرة (Widgets) بأحجام متعددة، من ضمنها المربعات والمستطيلات، كما يتم إدراجها مباشرةً في الشاشة الرئيسية أو يتم الاحتفاظ بها في عرض اليوم من الشاشة اليسرى.

ويتيح معرض الأدوات المصغرة الجديد للمستخدمين رؤية خيارات حجم وتصميم مختلفة، مأخوذة في بعض الحالات من طرق عرض (Apple Watch)، وهناك أيضًا مكدس ذكي يمكن أن يظهر في مكان واحد على الشاشة ويتحول بين طرق عرض متعددة.

وتحصل هواتف آيفون على ميزة صورة داخل صورة، وهي ميزة كانت موجودة على أجهزة آيباد منذ فترة طويلة من الوقت، بحيث يمكن تشغيل مقاطع الفيديو داخل النافذة، التي يمكن أن تنتقل حول الشاشة أو تنتقل إلى الجانب.

وحصل المساعد الصوتي سيري (Siri) على إعادة تصميم ليصبح أقل تدخلاً، بحيث يظهر في الجزء السفلي من الشاشة بدلًا من الاستيلاء على الشاشة بأكملها.

وكما كان من قبل، يمكن استخدام سيري لجلب التطبيقات وإجراء عمليات البحث، وأصبح المساعد قادرًا الآن على الاعتماد على إجابات من موارد أكثر على الإنترنت، ويمكن استخدامها لبدء إرسال الرسائل الصوتية.

وسيتم الآن تشغيل الإملاء على الجهاز بدلاً من طلب الوصول إلى السحابة، وتمت إضافة العديد من أزواج اللغات الجديدة لتمكين الترجمة المباشرة بين أزواج اللغات، ويمكن لتطبيق (Translate)، وهو تطبيق (iOS) جديد، العمل بلا اتصال بالإنترنت والترجمة بين 11 لغة مختلفة.

ويكتسب (App Store) دعمًا لمعاينات التطبيق التي تسمى (App Clips)، مما يتيح للمستخدمين الحصول على نسخ مصغرة أو تجريبية من محتوى التطبيق الرئيسي دون الحاجة إلى تنزيل التطبيقات الكاملة.

وتهدف هذه المبادرة، التي تشبه مبادرة جوجل المسماة (Slices) لنظام أندرويد، إلى توفير فرصة ترويجية أفضل للبرامج، بالإضافة إلى الوصول السريع إلى تطبيقات الشراء أو النقل التشاركي أو التأجير.