iOS 14 يتيح تعيين البريد الإلكتروني وتطبيقات المتصفح لأول مرة

سيسمح نظام iOS 14 الجديد، المقرر وصوله للجمهور في الخريف، للأشخاص بتعيين التطبيقات الافتراضية للبريد الإلكتروني والمتصفح، حيث تعتبر هذه الميزة كبيرة ومهمة في نظام iOS 14 الجديد، لكن آبل لم تذكرها خلال الكلمة الرئيسية في (WWDC 2020).

يعمل نظام iOS 14 الآن بطريقة جديدة، حيث تم تعيين تطبيق البريد الإلكتروني ومتصفح سفاري كتطبيقات افتراضية للنظام لإرسال البريد الإلكتروني وتصفح الويب، هذا يعني أنه في أي وقت تنقر فيه على رابط لإرسال بريد إلكتروني أو لفتح صفحة ويب، يفتح الرابط إما في تطبيق البريد أو متصفح سفاري.

تقول آبل في موقعها على الإنترنت: “باستخدام iOS 14 يمكنك تعيين تطبيق تابع لجهة خارجية ليكون البريد الإلكتروني الافتراضي أو تطبيق المتصفح على مستوى النظام”.

هل سنرى المزيد من التطبيقات الافتراضية في النظام الجديد؟

ستكون الأمثلة الرئيسية هنا هي التطبيقات الافتراضية للموسيقى والخرائط، في الوقت الحالي، يعد تطبيق (Apple Music) و تطبيق (Apple Maps) التطبيقات الافتراضية لتلك التجارب، وسيكون من الرائع أن يتمكن المستخدمون من اختيار (Spotify) أو خرائط جوجل.

وينطبق الشيء ذاته على وظائف مثل مدفوعات الهاتف المحمول والتقويم وتطبيقات الإنتاجية، تخيل القدرة على استخدام (Google Pay) على هواتف آيفون أو (Microsoft Outlook) لتقويم شركتك، أو عند فتح ملف (docx)، كما نود أن نرى تطبيقات مثل الكاميرا والمراسلة ولوحة المفاتيح والمزيد منها تصبح مفتوحة لإعدادات التطبيقات الافتراضية.

لم توضح شركة آبل أنها ستقوم بتوسيع العرض أم لا، على الأقل ليس بعد، حتى يتم ذلك فإن عشاق البريد الإلكتروني وتصفح الجوال لديهم سبب للفرح، وسيتعين على الجميع الانتظار.

يصل النظام الجديد إلى المطورين بشكل تجريبي هذا الأسبوع، حيث ستطلق آبل إصدارًا تجريبيًا عامًا للنظام في يوليو، ومن المتوقع الإطلاق الكامل لنظام iOS 14 في سبتمبر أو أكتوبر.