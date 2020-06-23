iOS 14 يتضمن خلفيات جديدة يمكنك الحصول عليها الآن

أحد الأشياء التي تثير الناس أكثر حول نظام iOS 14 الجديد هو تضمين خلفيات جديدة، واعتبارًا من الآن، يتضمن iOS 14 ست خلفيات جديدة يمكنك تنزيلها على هاتفك الآيفون.

كما هو الحال مع جميع خلفيات (iOS) الحديثة، تتوفر اختيارات نظام iOS 14 الجديدة في وضع الإضاءة وتغيرات الوضع المظلم، هذا يعني أن هناك 3 خيارات للاختيار من بينها، كل منها متاح في خيارين مختلفين، تشبه هذه الخلفيات التصميمات التي قدمتها آبل مع (iOS 13) العام الماضي.

يمكنك تنزيل خلفيات iOS14 و(iPadOS 14) بدقة كاملة، لكن تأكد من النقر فوق حفظ الخلفية بدقة كاملة ثم قم بتعيينها عبر تطبيق الصور أو تطبيق الإعدادات على جهازك الآيفون.

كما هو الحال دائمًا، من الممكن أن تضيف شركة آبل خلفيات جديدة في الخريف، حيث تقوم آبل عادةً بإصدار مجموعة جديدة تمامًا من الخلفيات بالتزامن مع الأجهزة الجديدة، لذلك توقع أن يأتي إصدار (iPhone 12) هذا الخريف ليجلب المزيد من الخيارات لاختيار الخلفية.