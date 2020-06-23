Apple Watch ستحرص على غسل يديك لمدة 20 ثانية

ستضمن Apple Watch أنك تقوم بغسل يديك بشكل جيد الآن، حيث كشفت شركة آبل النقاب عن نظام التشغيل الجديد (WatchOS 7)، في مؤتمر (WWDC 2020) اليوم، حيث تبدو إحدى المزايا الجديدة طفولية قليلاً، لكنها ربما تكون مفيدة للغاية لكل من صحتك والمجتمع، يطلق على هذه الميزة اسم (الكشف التلقائي لغسل اليدين) أو (Automatic Handwashing Detection)، حيث تبدأ هذه الميزة في العد التنازلي لمدة 20 ثانية عندما تلاحظ Apple Watch أنك تغسل يديك.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية لمنع انتشار المرض، وقد دخلت هذه الممارسة الخطاب السائد في الجهود المبذولة لوقف انتشار (COVID-19). حيث تأتي ميزة غسل اليدين من آبل في الوقت المناسب لتشجيع الناس على اتباع نصيحة الصحة العامة.

باستخدام كشف الحركة والصوت والتعلم الآلي، من المفترض أن تتمكن Apple Watch من معرفة متى تبدأ في غسل يديك، حيث سيؤدي ذلك إلى بدء العد التنازلي لمدة 20 ثانية، الذي يظهر على وجه ساعتك في رسم متحرك مرح، وإذا توقفت عن غسل يديك قبل انتهاء المدة، ستطلب منك الساعة الاستمرار، وبمجرد الوصول إلى هدفك، ستحصل على تحية تقول لك (أحسنت).

ستقوم Apple Watch أيضًا بتتبع إحصائيات غسل اليدين في تطبيق (Health)، مع إظهار كل من التكرار والمدة، وذلك اعتمادًا على مدى اجتهادك في الغسل.

تعد ميزة الكشف التلقائي عن غسل اليدين أمرًا يجب على المستخدمين تمكينه حتى يُسمح لساعة Apple Watch في البدء بالنشاط وضبط روتين غسيل يديك.

تحب آبل أن تقول إن ساعتها هي الوصي النهائي على صحتك، الآن مع ميزة الكشف التلقائي عن غسل اليدين لا يقتصر الأمر على حمايتك فحسب، بل تحمي المجتمع من الجراثيم وعادات الغسيل البطيئة السيئة.