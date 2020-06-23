7 ميزات جديدة في نظام iOS 14 مقتبسة من نظام أندرويد 

أعلنت شركة آبل يوم أمس – خلال مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2020 – عن نظام التشغيل (iOS 14) الذي يضم العديد من الميزات الجديدة، مثل: ميزة مكتبة التطبيقات التي تعمل على تجميع التطبيقات في مجلدات خاصة، وطرق جديدة لتخصيص الشاشة الرئيسية، وإضافة أدوات وتحسينات في الرسائل للبقاء على اتصال داخلها، وغير ذلك الكثير.

وعلى الرغم من أن بعض ميزات نظام (iOS 14) قد تبدو جديدة لمستخدمي هواتف آيفون، إلا أن الأشخاص الذين على دراية بنظام التشغيل أندرويد تبدو لهم قديمة، حيث إن الكثير منها متاح بالفعل في أجهزة أندرويد منذ سنوات.

فيما يلي 7 ميزات جديدة في iOS 14 من آبل مقتبسة من نظام أندرويد:

1- عناصر تحكم جديدة Widgets في الشاشة الرئيسية:

يأتي نظام (iOS 14) بأكبر تغيير في الشاشة الرئيسية لهواتف آيفون، حيث تتضمن الشاشة الرئيسية (عناصر تحكم) Widgets جديدة تسمح لك بتخصيص واجهة الهاتف، والوصول بسرعة إلى وظائف معينة، مثل: رؤية معلومات عن الطقس باستخدام أداة الطقس، أو تبديل المسارات الموسيقية باستخدام أداة تطبيق الموسيقى. ولكن هذه ميزة أساسية في نظام أندرويد منذ ظهوره لأول مرة عام 2008.

ولكن آبل أضافت ميزة تُسمى (Smart Stack) تجمع بين مجموعة متنوعة من العناصر في صندوق واحد على شكل مستطيل، ويمكنك التمرير عبر هذه العناصر مثل مجموعة من البطاقات. كما تتغير العناصر تلقائيًا بناءً على ساعات اليوم ونشاطك المعتاد. فعلى سبيل المثال، في الصباح قد تُظهر لك الميزة ملخصًا للأخبار الصباحية وفقًا لاهتماماتك، وفي فترة ما بعد الظهر قد تتحول إلى أداة التقويم الخاصة بك، وفي المساء قد تعرض لك ملخصًا لنشاطك الرياضي لليوم.

2- تطبيق الترجمة:

قدمت آبل في نظام (iOS 14) تطبيق ترجمة جديد مُصمم للاستخدام في المحادثات الفورية، يمكن أن يترجم بين 11 لغة، تشمل: الإنجليزية، والعربية، والصينية والفرنسية والألمانية والكورية، والإيطالية، والروسية.

يبدو التطبيق نفسه جيدًا؛ ولكن هناك فرق كبير مقارنة بما تقدمه خدمة الترجمة من جوجل، حيث يدعم تطبيق الترجمة التابع لآبل 11 لغة فقط، بينما تعمل خدمة الترجمة من جوجل مع ما يصل إلى 108 لغات. واعتبارًا من مارس 2020 كان بإمكان تطبيق الترجمة التابع لجوجل والبالغ من العمر 14 عامًا إجراء المحادثات الفورية بثماني لغات.

وفي نهاية عام 2019؛ أطلقت جوجل ميزة جديدة في مساعدها الصوتي؛ وهي (وضع المترجم الفوري) Interpreter Mode، التي تتيح الحصول على ترجمة فورية أثناء التحدث مع شخص آخر يتحدث بلغة مختلفة بما يصل إلى 44 لغة مختلفة من ضمنها اللغة العربية.

3- ميزة (مقاطع التطبيق) App Clips:

أضافت آبل في نظام ( iOS 14) ميزة جديدة تُسمى (مقاطع التطبيق) App Clips تتيح للمستخدمين الوصول إلى مقتطفات صغيرة من التطبيقات بسرعة دون تنزيلها من المتجر لتسهيل بعض المعاملات مثل محاولة الدفع مقابل الحصول على مكان لوقوف السيارات، أو شراء تذكرة للحفل، ويمكن الوصول إلى مقاطع التطبيق من خلال مكتبة التطبيقات، أو عن طريق مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) أو عبر ميزة (NFC)، حيث إن هذه الميزة متوافقة مع (Apple Pay) وتسجيل الدخول باستخدام آبل.

وقد قدمت جوجل ميزة مماثلة تُسمى (التطبيقات الفورية) Instant Apps في عام 2016، تتيح للمستخدمين تشغيل تطبيقات وألعاب خفيفة دون الحاجة إلى تثبيتها.

4- ميزة (مكتبة التطبيقات) App Library:

جزء آخر من الشاشة الرئيسية المُعاد تصميمها من آبل هو (مكتبة التطبيقات) App Library التي تنظم تطبيقاتك في مجموعات وقوائم. وها يعني أنه في نظام iOS 14 يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من شاشة الهاتف الرئيسية. وهذا مشابه لميزة (درج التطبيقات) App Drawer في نظام أندرويد.

5- ميزة (صورة داخل صورة) PIP:

أعلنت آبل أيضًا عن ميزة جديدة في نظام (iOS 14) تُسمى (صورة داخل صورة) تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقطع فيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى، حيث يعمل الفيديو في نافذة صغيرة في أي مكان في الشاشة الرئيسية، كما يمكنك إخفاء مشغل PiP في شريط جانبي إذا كنت ترغب إخفاء الفيديو مع الاستمرار في تشغيل الصوت.

ولكن هذه الميزة متاحة في نظام التشغيل أندرويد منذ إصدار (Android 8.0 Oreo) في عام 2017.

6- تعيين التطبيقات الخارجية كتطبيقات افتراضية:

كانت إحدى الشكاوى القديمة في نظام التشغيل (iOS) هي عدم القدرة على تعيين تطبيقات الطرف الثالث كتطبيقات افتراضية، على سبيل المثال: لا يمكنك تعيين جيميل كتطبيق البريد الافتراضي، أو إذا كان لديك متصفح جوجل مثبتًا كمتصفح الويب الذي تفضل استخدامه، فإن النقر على رابط سيؤدي دائمًا إلى فتحه في متصفح (سفاري) Safari التابع لآبل دون أي طريقة لتغييره.

ولكن يتغير هذا أخيرًا في نظام iOS 14 مع توفر ميزة تتيح للمستخدمين الآن تعيين تطبيقات البريد الإلكتروني والمتصفح الافتراضية الخاصة بهم.

7- ميزة وضع الاستعداد للنوم:

أعلنت آبل أيضًا عن ميزة جديدة أخرى وهي وضع (Wind Down) الذي يساعد المستخدمين على الاستعداد للنوم. تتيح لك هذه الميزة التي تعمل مع هاتف آيفون وساعة آبل الذكية تحديد وقت النوم المطلوب ووقت الاستيقاظ، وضبط هاتفك على وضع عدم الإزعاج. هناك أيضًا خيارات لإضافة اختصارات للتأمل أو تشغيل موسيقى هادئة.

ليس لدى جوجل تطبيق مخصص لذلك، ولكن هناك طريقة لإعداد روتين وقت النوم من خلال تطبيق (جوجل هوم) Google Home، كما أعلنت جوجل في بداية الشهر الحالي عن إطلاق عدد من الأدوات التي تهدف إلى تحسين جودة النوم لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد.