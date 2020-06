ون بلس تؤكد عزمها إطلاق هواتف جديدة بأسعار أقل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة (ون بلس) OnePlus في منشور عبر منتدى الشركة بأنها تعمل على تطوير هواتف بسعر أقل من الهواتف الحالية.

ومع أن الرئيس التنفيذي (بيت لاو) لم يحدد اسم سلسلة الهواتف الجديدة، إلا أن منشوره احتوى رابطًا إلى حساب جديد في خدمة إنستاجرام باسم OnePlusLiteZThing، مما يشير بوضوح إلى الأسماء التي تحدثت عنه التسريبات خلال المدة الماضية.

وقال لاو: إن (ون بلس) تخطط لإطلاق الهواتف في أوروبا والهند مبدئيًا، ولكنها تتطلع إلى إطلاقها أيضًا في أمريكا الشمالية في “المستقبل القريب”.

For six years, OnePlus has mostly focused on making one, beautifully crafted smartphone series. Now, it’s time we added something more to that. https://t.co/sMiHFRv3Rc

