ون بلس تؤكد عزمها إطلاق هواتف جديدة بأسعار أقل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة (ون بلس) OnePlus في منشور عبر منتدى الشركة بأنها تعمل على تطوير هواتف بسعر أقل من الهواتف الحالية.

ومع أن الرئيس التنفيذي (بيت لاو) لم يحدد اسم سلسلة الهواتف الجديدة، إلا أن منشوره احتوى رابطًا إلى حساب جديد في خدمة إنستاجرام باسم OnePlusLiteZThing، مما يشير بوضوح إلى الأسماء التي تحدثت عنه التسريبات خلال المدة الماضية.

وقال لاو: إن (ون بلس) تخطط لإطلاق الهواتف في أوروبا والهند مبدئيًا، ولكنها تتطلع إلى إطلاقها أيضًا في أمريكا الشمالية في “المستقبل القريب”.

For six years, OnePlus has mostly focused on making one, beautifully crafted smartphone series. Now, it’s time we added something more to that. https://t.co/sMiHFRv3Rc — Pete Lau (@PeteLau) June 23, 2020

يُشار إلى أن التسريبات عن هواتف بأسعار أقل من شركة (ون بلس) بدأت قبل أشهر تحت أسماء مختلفة، مثل: (ون بلس 8 لايت) OnePlus 8 Lite، أو (ون بلس زد) OnePlus Z.

وحديثًا أفاد موقع XDA-Developers بأن الهاتف (ون بلس زد) سيُطلق في الهند بسعر يعادل 330 دولارًا أمريكيًا، ويُعتقد أن الهاتف سيقدم شاشة من نوع OLED بقياس 6.55 بوصات مع معدل تحديث 90 هرتز، ويحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 765) مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يُشار إلى أن الإعلان عن مجموعة منتجات جديدة يأتي بعد أشهر فقط من إصدار الشركة أحدث هواتفها الرائدة: (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، بسعر يبدأ من 699 دولارًا، و 899 دولارًا على التوالي.

ولم يحدد لاو إطارًا زمنيًا دقيقًا للوقت الذي ستُعلن فيه (ون بلس) عن مجموعة الهواتف الذكية الجديدة، لكن موقع Android Central كان قد ذكر في وقت سابق أنه سيُعلن عنها في الهند في 10 تموز/ يوليو المقبل.