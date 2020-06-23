متتبع Find My في iOS 14 يعثر على أجهزة الجهات الخارجية

تخطط شركة آبل لتوسيع شبكة تطبيق (Find My) لتحديد موقع أجهزة الشركات الخارجية، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الشركة المصنعة لهواتف آيفون خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2020).

وقالت آبل: إن الأجهزة المتوافقة، من ضمنها تلك التي لا تحتوي على اتصال بالإنترنت، ستتمكن قريبًا من المزامنة مع شبكة تطبيق (Find My) وتصبح قابلة للتحديد عند فتح تطبيق (Find My).

ويعد المرشح الأكثر وضوحًا هنا هو (Tile)، الشركة المصنعة الشهيرة لأجهزة تتبع البلوتوث المربعة الشكل التي يمكنك إرفاقها بالمحفظة أو بسلسلة المفاتيح.

وتقول صفحة المطور للميزة الجديدة: “يقدم (iOS 14) برنامجًا جديدًا يتيح للعملاء تحديد موقع المنتجات باستخدام قوة شبكة (Find My) الواسعة”.

وتضيف الصفحة “في ظل وجود مئات الملايين من أجهزة آبل حول العالم، والتشفير المتقدم الشامل، والأمن الرائد في الصناعة، يمكن للمستخدمين تحديد مواقع العناصر الخاصة بهم في تطبيق (Find My) مع راحة البال بأن خصوصيتها محمية”.

ويعتمد تطبيق (Find My) على سلسلة من الإشارات، مثل الاتصال بالإنترنت وخدمات المواقع التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى البلوتوث، لتحديد مواقع الأجهزة المفقودة على الخريطة.

ووصل التطبيق إلى هاتف آيفون منذ عام 2017، وهو الآن تطبيق محلي عبر جميع أنظمة تشغيل آبل، من ضمنها (macOS) و (watchOS).

ومن المفترض أن يتم دعم الأجهزة التي لا تحتوي على اتصال بالإنترنت من خلال وظيفة البلوتوث، على غرار كيفية تحديد علامات المواقع من شركات، مثل (Tile).

وأضافت آبل في العام الماضي دعمًا لميزة العمل بدون اتصال بالإنترنت لشبكة تطبيق (Find My)، وذلك باستخدام شبكة اتصال تعمل بالبلوتوث.

وتقول الشركة المصنعة لهواتف آيفون: التفاعل بأكمله مشفر من طرف إلى طرف، ومجهول الهوية، وهو فعال للغاية بالنسبة للبيانات والبطارية.

وتوضح الشركة أن هذه التقنية مخصصة فقط للاستخدام مع الملحقات التجارية التي سيتم توزيعها أو بيعها، على أن يتم طرح البرنامج بحلول نهاية العام، كما تقول الأسئلة الشائعة، ويمكن للمطورين تقديم نموذج ليتم النظر فيه الآن.

وقد تكون هذه الخطوة بمثابة مساعدة للشركات التي تعتزم آبل منافستها قريبًا من خلال (AirTags) غير المعلن عنها، التي ورد أنها قيد التطوير منذ بعض الوقت، وتم الكشف عنها على نطاق واسع في التسريبات الأخيرة.

وبالرغم من ضبابية موعد الإعلان عن (AirTags)، لكن يبدو أن هذا قد يحصل خلال حدث الإعلان عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة في الخريف.