مايكروسوفت تبدأ في إطلاق ميزات موجهة للمستهلكين في Teams في أندرويد وiOS

وعدت شركة مايكروسوفت في شهر آذار/ مارس الماضي؛ عند الإعلان عن الاشتراكات الشخصية والعائلية لخدمتها المكتبية Microsoft 365 Personal and Family، بإطلاق ميزات جديدة تركز على المستهلكين في تطبيقات خدمة مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams في الأجهزة المحمولة.

واليوم، أعلنت عملاقة البرمجيات الأمريكية في تدوينة رسميًا عن البدء في إطلاق تلك الميزات الموجهة للمستهلكين بصورة تجريبية في جميع أنحاء العالم.

يُشار إلى أن الخطوة الجديدة من مايكروسوفت لا تعني إطلاق نسخة جديدة مخصصة للمستهلكين من خدمة (تيمز)، إنما إضافة قدرات تُركز على المستهلكين إلى تطبيقات خدمة مؤتمرات الفيديو المحمولة الحالية. وقال مسؤولو الشركة: إن الهدف من الميزات الجديدة هو “تخفيف الحاجة إلى أدوات متباينة، وتقديم مجمع مركزي واحد للأفراد والمجموعات والأسر” للتعاون والتنظيم.

ولتجربة الميزات الجديدة، يحتاج المستخدمون إلى تثبيت تطبيق (تيمز) في نظامي أندرويد وiOS. ويمكن لمن يمتلك بالفعل حساب عمل في (تيمز) إضافة حساب مايكروسوفت الشخصي الخاص به أو تطبيقه الحالي، حتى يتمكن من التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل. وبالنسبة لمن لا يمتلك حساب (تيمز)، فسيحتاج إلى تثبيت التطبيق ثم الاشتراك باستخدام حساب مايكروسوفت الشخصي أو رقم الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن استخدام عناوين من خدمات البريد الإلكتروني الأخرى، مثل: جيميل من جوجل.

وتشمل ميزات المستهلكين الجديدة المتاحة بصورة تجريبية اعتبارًا من اليوم المراسلة ومكالمات الفيديو، والقدرة على مشاركة القوائم والمستندات والتقويم داخل المجموعات، والقدرة على التعاون ومشاركة المستندات التي أُنشئت باستخدام Word و Excel و PowerPoint داخل تطبيق (تيمز) والمخزنة في (ون درايف) OneDrive، والقدرة على مشاركة المواقع، والقدرة على تخزين ومشاركة المعلومات، مثل: كلمات المرور، وأرقام المكافآت، ومعلومات تسجيل الدخول باستخدام Teams Safe المضمنة.

وقالت مايكروسوفت: إن الميزات الجديدة ستنشر خلال “الأسابيع المقبلة”. ومن المقرر توفر ميزات المستهلكين الجديدة بنسختها النهائية للجميع في وقت لاحق من العام الحالي.