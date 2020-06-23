كيف يمكنك الإبلاغ عن المنشورات والحسابات المسيئة في منصات التواصل الاجتماعي؟

يستخدم الأشخاص منصات التواصل الاجتماعي للتعبير بحرية عن أفكارهم وآرائهم، ولكن قد تُصادف أثناء تصفح حسابك في أي منصة بعض الأراء التي يمكن اعتبارها مثيرة للجدل، أو مسيئة، أو مضللة أو غير صحيحة. لهذه الأسباب تقدم جميع منصات التواصل الاجتماعي خيارات للإبلاغ عن المنشورات والحسابات بسبب مجموعة متنوعة من المخالفات.

لذلك يجب عليك عندما تصادف أي محتوى مخالف أثناء تصفح حسابك في أي منصة أن تُبلغ عنه، لأنه إذا أبلغ عدد معقول من الأشخاص عن هذا الحساب أو المنشور وأكدوا أنه مسيء أو غير صحيح فستعمل المنصة على التحقق منه وإزالته بسبب مخالفة الشروط والأحكام.

فيما يلي سنستعرض كيفية الإبلاغ عن الحسابات والمنشورات المسيئة في كل من فيسبوك، وتويتر، وإنستاجرام

أولًا: فيسبوك:

للإبلاغ عن تعليق أو منشور معين في فيسبوك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة بجوار المنشور أو التعليق.

اضغط على خيار (البحث عن الدعم، أو الإبلاغ عن المنشور) Find support or report post.

سيُطلب منك تحديد مشكلتك، يمكنك الاختيار من بين عدد من الأسباب التي تدفعك إلى الإبلاغ عن المنشور – مثل: العنف أو المضايقة أو الانتحار أو إيذاء النفس، أو الأخبار الكاذبة أو الرسائل غير المرغوب فيها، أو المبيعات غير المصرح بها، أو الكلام الذي يحض على الكراهية أو الإرهاب، أو معلومات التصويت غير الصحيحة أو شيء آخر – حدد المشكلة التي تصف شكواك بالتحديد.

اعتمادًا على كون الحساب لصديق أو صفحة عامة، يمكنك الآن اختيار حظر الشخص، أو إلغاء متابعته، أو إخفاء جميع المنشورات الواردة منه. وبخلاف ذلك اضغط على (تم) Done.

الإبلاغ عن الحسابات أو الصفحات في فيسبوك:

يمكنك الإبلاغ عن حساب صديق أو حساب شخص لا تعرفه، أو صفحة عامة كما يلي:

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى الصفحة بجوار أيقونة المشاركة.

اضغط على خيار (البحث عن الدعم، أو الإبلاغ عن الصفحة) Find support or report Page، وفي حالة الحسابات الشخصية سيكون الخيار (البحث عن الدعم، أو الإبلاغ عن الحساب) Find support or report Profile.

اختر السبب المحدد للإبلاغ عن الحساب أو الصفحة من الخيارات المتاحة أمامك، ثم اضغط على خيار (التالي) Next.

ستُرسل تعليقاتك حول الحساب أو الصفحة، ولكن هناك المزيد الذي يمكنك القيام به، اضغط على خيار (الإبلاغ عن الصفحة) Report Page لإجبار فيسبوك على مراجعة الصفحة.

ضع علامة في المربع المجاور لخيار (أعتقد أن هذا يتعارض مع معايير مجتمع فيسبوك) I believe that this goes against Facebook’s Community Standards.

اضغط على خيار (إبلاغ) Report. وفي النافذة التالية؛ اضغط على خيار (تم) Done.

ثانيًا؛ في تويتر:

للإبلاغ عن منشور مسيء على تويتر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة السهم المتجه لأسفل بجوار التغريدة التي تريد الإبلاغ عنها.

اضغط على خيار (الإبلاغ عن التغريدة) Report Tweet.

في نافذة الإبلاغ؛ اختر المشكلة المحددة، حيث يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات؛ مثل: أنك لست مهتمًا بهذه التغريدة، أو أنها مشبوهة، أو غير مرغوب فيها، أو مسيئة أو ضارة أو مضللة بشأن انتخابات سياسية، أو أنها تعبّر عن نوايا لإيذاء النفس أو الانتحار.

اعتمادًا على الخيار الذي تختاره، من المحتمل أن تظهر شاشة أخرى مع خيارات إضافية لتحديد شكواك. اضغط على الخيار المناسب.

قد تظهر نافذة أخرى تطلب منك إضافة المزيد من التغريدات من هذا الحساب إلى تقريرك، حدد ما يصل إلى خمس تغريدات إضافية قد تساعد في إثبات أن هذا السلوك متكرر في هذا الحساب، ثم اضغط على خيار (إضافة)، حيث توفر لك النافذة النهائية خيارات لحظر الحساب أو تجاهله.

بعد الانتهاء من ذلك اضغط على خيار (تم) Done.

الإبلاغ عن الحسابات في تويتر:

يمكنك أيضًا الإبلاغ عن أي حساب في تويتر، اضغط على أيقونة الثلاث نقاط الموجودة بجوار اسم مستخدم الحساب وحدد خيار الإبلاغ.

حدد سبب الإبلاغ عن الحساب، واعتمادًا على ما تحدده قد يحولك تويتر إلى عدة صفحات فيها خيارات أكثر لتحديد المشكلة بصورة أفضل.

في النافذة الأخيرة يمكنك اختيار حظر الحساب أو تجاهله. ثم اضغط على خيار (تم)، وفي غضون أيام قليلة سيصلك إشعار يتضمن نتيجة فحص تويتر للحساب.

ثالثًا؛ في إنستاجرام:

يمكنك الإبلاغ عن منشور أو قصة أو حساب في إنستاجرام من خلال التطبيق أو إصدار الويب، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

حدد المنشور أو القصة أو الحساب الذي تريد الإبلاغ عنه، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة بجواره.

اضغط على خيار (إبلاغ) Report.