كيف ستحدد أقراص التخزين SSD قوة منصتي Xbox Series X و PlayStation 5؟

من المتوقع أن ترتكز المنافسة القادمة بين كل من منصة الألعاب (PlayStation 5) من سوني و (Xbox Series X) من مايكروسوفت على محركات أقراص التخزين من نوع SSD الخاصة بهما، حيث يتميز هذا النوع من أقراص التخزين بتحميل الألعاب بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يسهل لعب مستويات أكبر وعرض رسومات أكثر تفصيلاً مع معدلات إطارات أفضل.

كيف ستحدد أقراص التخزين SSD قوة منصتي Xbox Series X و PlatStation 5؟

من المعروف أن قرص التخزين من نوع SSD يقوم بتحميل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، بالإضافة للهدوء الذي يتميز به ومقاومته للتلف بشكل كبير، مما يجعله خيارًا مثاليًا للكثير من الألعاب التي تتطلب تحميلًا متكررًا لمناطق جديدة، مثل: Skyrim و Fallout 4، أو ألعاب ذات أوقات تحميل أولية طويلة جدًا، مثل: Grand Theft Auto 5.

ولكن السؤال هنا: هل تستطيع محركات الأقراص من نوع SSD تقديم الأداء المذهل الذي أعلنت عنه كل من سوني ومايكروسوفت عند الإعلان عن الجيل التالي من منصات الألعاب الخاصة بهما؟

وفقًا للعديد من التحليلات لمنصة الألعاب (PlayStation 5) الجديدة من سوني اتضح إنها تستطيع معالجة 5.5 جيجابايت من البيانات في الثانية الواحدة، مقارنة بنحو 100 ميجابايت في الثانية في جهاز PS4، وهذا يعني أنها أسرع بأكثر من 500 مرة.

ويمكنك الحصول على فكرة عن مدى سرعة أقراص التخزين من نوع SSD في عالم الألعاب من خلال موقع Digital Foundry المختص بتحليل سرعات أقراص محركات التخزين، حيث تبين أن قرص التخزين من نوع SSD يمكنه أن يقلل أوقات تحميل اللعبة بنسبة 60% وهو تطور سينعكس اثره بشكل كبير في الألعاب القادمة التي ستقدمها كل من PS5 و Xbox Series X.

ولكن من المؤكد أن هناك عاملين مهمين يجب مراعاتهما:

أولًا: ستستخدم كل من PS5 و Xbox Series X محركات أقراص SSD أكثر تعقيدًا من الطرز المتاحة حاليًا في السوق.

ثانيًا: ستتمكن PS5 و Xbox Series X من تخصيص كل من الأجهزة والبرامج المحيطة بأقراص SSD.

من ناحية أخرى نجد أنه حتى إذا كان محرك الأقراص الثابتة SSD في جهاز PS5 أسرع 550 مرة من جهاز PS4، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم تحميل الألعاب بشكل أسرع بـ 550 مرة، حيث توجد الكثير من العوامل التي تحدد ذلك، مثل: وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي.

ستستخدم كل لعبة موارد النظام بشكل مختلف، وفي حالة الألعاب المتوافقة مع الطرز السابقة من PS4 و Xbox One، فإن الوضع سيكون معقدًا، بسبب تصميمها مع نظام مختلف تمامًا.

ولكن بشكل عام، يمكن القول إن محركات الأقراص الصلبة من نوع SSD في كل من منصتي الألعاب PS5 و Xbox Series X ستكون أسرع بكثير من محركات الأقراص الصلبة في PS4 و Xbox One.