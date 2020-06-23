واحدة من أكبر التحديثات التي وصلت مع نظام التشغيل iOS 14 هي تجربة الشاشة الرئيسية الجديدة تمامًا، يمكن القول إن هذا يمثل أكبر تغيير في واجهة المستخدم لنظام (iOS) منذ تقديمه لأول مرة.

انتهت أيام الشاشة الرئيسية لنظام (iOS) التي تقتصر على شبكة أساسية من التطبيقات المربعة ومجلدات التطبيقات، حيث يوفر iOS 14 مظهرًا وشكلًا جديدان تمامًا لواجهة المستخدم مع أدوات الشاشة الرئيسية التي يمكن تخصيصها في الحجم والشكل لتقديم بعض الوظائف الرائعة.

هذه الفكرة ليست جديدة، حيث تستخدم مايكروسوفت هذا النمط الشبكي القابل للتخصيص منذ عقد من الزمان مع (Windows Phone) وجوجل مع أندرويد أيضًا. ومع ذلك، فقد ابتكرت شركة آبل مظهرًا وشكلًا واضحًا وحادًا باستخدام أدوات الشاشة الرئيسية التي تعمل بنظام iOS 14 بما في ذلك خيار (Smart Stack) الأنيق.

نظام التشغيل iOS 14 متاح حاليًا فقط كإصدار تجريبي للمطور، وسيكون إصدار بيتا العام متاحًا في يوليو، لكن ضع في اعتبارك أنها ليست فكرة جيدة لتشغيل برنامج تجريبي مبكر على جهازك قبل أن يتم حل مشكلات الأداء والأخطاء.

كيفية استخدام أدوات الشاشة الرئيسية الجديدة في iOS 14 الجديد:

اضغط مع الاستمرار على شاشة هاتفك الرئيسية في مساحة فارغة حتى تبدأ تطبيقاتك في الاهتزاز.

اضغط على أيقونة (+) الموجودة في أعلى الزاوية اليسرى.

سترى الآن الأدوات المتاحة.

اضغط على واحد، واختر الحجم، واضغط على إضافة عنصر لوضعه على الشاشة الرئيسية.

يمكنك إعادة وضع الأداة عن طريق سحبها.

انقر فوق خيار (تم) في أعلى الزاوية اليمنى لتعيين العنصر الخاص بك.

تتوفر الأدوات الجديدة على جهاز الآيباد مع (iPadOS 14) ولكنها تقتصر على الشريط الجانبي (Today View)، بينما مع هواتف آيفون يمكنك استخدامها في منزلك وشاشات التطبيق الثانوية وما إلى ذلك.