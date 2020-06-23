صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Timelinr لتخطيط المشاريع مع خصم 97%

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صياغة خطة المشروع هو الإجراء الأول الذي ينبغي عليك القيام به عندما يوكل إليك أي نوع من المشاريع، حيث إن استخدام المخططات الزمنية لتخطيط المهام والموارد يجعل لديك دائمًا رؤية عالية المستوى لأفراد الفريق والمهام التي يقوم بها كل شخص، مما يساعدك في توفير الوقت والمال.
تساعدك منصة (Timelinr) على القيام بكل ذلك بسهولة، عن طريق مزيج من أفضل أدوات التخطيط للمشاريع والتعاون في الوقت الفعلي، والعديد من الميزات التي تشمل:
فهم واضح لطبيعة مهام الأشخاص وتوقيتها وتكلفتها.
تعيين المهام وتوزيع الموارد الصحيحة وتحديد المسؤوليات سريعًا.
التخلص من الحاجة إلى تذكر كل المهام، مما يجعلك أكثر إنتاجية عن طريق إرسال التذكيرات في الوقت المناسب.
تدعم المنصة ميزة تُسمى (SimulCollab) تتيح لك التأكد من مواكبة أعضاء فريقك لكل تغيير تقوم به.
استمتع بتعاون غير محدود وجداول زمنية وعدد مرات مشاركة غير محدودة.