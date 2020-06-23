صفقة اليوم.. احترف البرمجة بلغة Kotlin لتطوير تطبيقات أندرويد مع خصم 90%

- البرمجة بلغة كوتلن من البداية حتى الاحتراف Kotlin for Android: Beginner to Advanced
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 87.
- المدة: 23 ساعة.
- أجرت (HackerRank) – وهي شركة تقنية تركز على تحديات البرمجة التنافسية لكل من المبرمجين ومسؤولي التوظيف – خلال الفترة الماضية استطلاع رأي لما يصل إلى 116000 من مطوري البرمجيات؛ لتحديد لغات البرمجة المرتبطة بأعلى الأجور في جميع أنحاء العالم مقارنةً بمتوسط راتب المطور العادي، الذي يصل إلى 54,491 دولارًا سنويًا.
- وقد أظهر الاستطلاع أن متوسط راتب المبرمج الذي يعمل بلغة Kotlin يصل إلى 58,196 دولارًا سنويًا، وهو أعلى بنسبة 6.8% من متوسط الراتب العالمي.
- تُعتبر لغة كوتلن (Kotlin) إحدى أهم أدوات مطور تطبيقات أندرويد، حيث إنها لغة برمجة مخصّصة لمنصة جافا الافتراضية (Java Virtual Machine) المعروفة اختصارًا JVM، وهي متوافقة بنسبة 100% مع لغة جافا، حيث يمكنك متابعة العمل على مشاريع Java القديمة الخاصة بك باستخدام Kotlin.
- تتيح لك لغة Kotlin كتابة أكواد برمجية أقل بنسبة 40%، كما تساعدك في حل الكثير من المشاكل الموجودة في جافا.
- تساعدك هذه الحزمة التدريبية في تعلم كل شيء عن لغة كوتلن (Kotlin) ابتداءً من الأساسيات حيث ستتعرف على المتغيرات والسلاسل والمجموعات، مرورًا بتعلم كيفية إنشاء واجهات قابلة لإعادة الاستخدام مع رسومات مخصصة، وحتى كيفية إنشاء تطبيقات أندرويد ديناميكية يمكنها عرض البيانات للمستخدمين مع القوائم والشبكات.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
199 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 19 دولارًا.
- نسبة الخصم: 90%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Android Studio and First App
- Kotlin Foundation
- Terminal & Version Control
- All About Layout
- Activity Lifecycle
- List and Recycler Views
- Smack Chat App
- Mapbox
- Publishing Your App
الحصول على الصفقة: من هنا.