جوجل تضيف ميزة التحقق من الصحة إلى خدمة البحث عن الصور

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين أنها ستضيف ميزة التحقق من المصداقية إلى خدمة البحث عن الصور التابعة لها وذلك في مسعى لمساعدة المستخدمين على التحقق من صحة الصور التي تُنشر عبر الإنترنت.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: ” تعد الصور ومقاطع الفيديو طريقة رائعة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يجري في العالم. لكن قوة وسائل الإعلام المرئية لها مآزقها — خاصةً عندما تكون هناك أسئلة عن أصل الصورة أو صحتها أو سياقها”.

وأضافت جوجل: “بدءًا من اليوم، نعرض معلومات التحقق من الصحة في صور جوجل على مستوى العالم لمساعدة المستخدمين في اجتياز هذه المشكلات وإصدار أحكام مستنيرة عما يشاهدونه على الويب. ويعتمد هذا على ميزات التحقق من الصحة في البحث والأخبار، والتي يصادفها الناس مليارات المرات سنويًا”.

وأوضحت جوجل أنه عند البحث بواسطة صور جوجل الآن قد يرى المستخدمون علامة “التحقق من الحقائق” أسفل نتائج الصور المصغرة. وبالنقر على إحدى هذه النتائج لعرض الصورة بتنسيق أكبر، فإنهم سيرون ملخصًا للتحقق يظهر على صفحة الويب الأساسية. وقد تظهر هذه التسميات لمقالات التحقق عن صور محددة ولمقالات التحقق التي تتضمن الصورة في منشور.