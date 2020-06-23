بعض المزايا الجديدة في نظام iOS 14

بعد تثبيت إصدار (13 iOS) على أكثر من مليار جهاز، أصبح نظام التشغيل (iOS) من آبل نظامًا جيدًا وناضجًا، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مجال للتحسين، تقدم لنا آبل في (WWDC 2020) نظرة خاطفة على جميع المزايا الجديدة والتعديلات التي تضعها في الاعتبار لنظام التشغيل iOS 14 الجديد.

ينصب تركيز آبل الأساسي في نظام iOS 14 على تحسين أدائها وموثوقيتها مع التوسع في عدد من المزايا المضافة في الإصدارات السابقة.

تتراوح الترقيات الصغيرة من: طريقة جديدة للبحث عن التطبيقات في الشاشة الرئيسية إلى إضافة الأدوات والتحسينات على الرسائل وتتبع النوم بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه، تركز آبل على تطبيق اللياقة البدنية الذي يمكن مزامنته مع جميع أجهزتها، بالإضافة إلى تطبيق جديد للواقع المعزز، وبعض التحديثات الكبيرة لتطبيق (Podcasts) والمزيد.

شاشة رئيسية أكثر تنظيمًا:

للمساعدة في منحك وصولاً أسرع إلى كل ما تفعله، تعيد آبل تنظيم الشاشة الرئيسية في iOS 14 حيث ستتمكن من نقل التطبيقات وتجميعها بطرق جديدة مع تطبيق (App Libary) الذي يقوم تلقائيًا بتنظيم جميع تطبيقاتك في عدد من المجموعات والقوائم الكبيرة، وإذا كان هناك عدد قليل من التطبيقات التي لا تريد أن يراها الأشخاص فيمكنك الآن إخفاءها من الظهور على الشاشة الرئيسية الرئيسية باستخدام ميزة تشبه إلى حد كبير درج التطبيقات المتوفر في أجهزة أندرويد.

قامت آبل أيضًا بتحديث الطريقة التي تبدو عليها المكالمات الواردة وجلسات (FaceTime) من خلال وضع التفاعلات في طريقة عرض جديدة أصغر حجمًا حتى تتمكن من التحدث وعمل بعض المهام بشكل أفضل.

عناصر تحكم جديدة:

استنادًا إلى تجربة (Apple Watch)، تقدم آبل الآن نطاقًا أوسع بكثير من عناصر التحكم (ويدجيت) إلى iOS 14 حيث ستتمكن من إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية وتخصيص حجمها، مما يسمح لك بوضع شيء مثل أداة الطقس بجوار التطبيقات الأكثر استخدامًا، كما سيكون هناك أيضًا معرض لعناصر التحكم مصغر، وبفضل ميزة جديدة تسمى (Smart Stack)، يمكنك وضع عناصر متعددة فوق بعضها البعض والتمرير عبرها مثل مجموعة من البطاقات.

وأضافت آبل أيضًا دعم صورة داخل صورة لنظام iOS 14 حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو وحتى تغيير حجمها أثناء قيامك بالمهام المتعددة.

مزايا جديدة في الرسائل:

بالإضافة إلى مجموعة من خيارات (memoji) الجديدة، بما في ذلك تخصيص قناع الوجه الجديد، تضيف آبل ردودًا مضمنة على الرسائل، مما يسمح لك بالرد مباشرة على تعليق معين. وللتأكد من أن الأشخاص يعرفون بالضبط من يستجيب أيضًا، يمكنك الآن الرد مباشرةً على شخص ما باستخدام علامة (@). كما يتم أيضًا تحسين المجموعات بحيث تكون لديك فكرة أفضل عن من في مجموعة دردشة معينة ومن تحدث في الآونة الأخيرة، أما بالنسبة لمجموعات الدردشة ستتيح لك آبل الآن تثبيتها في نظام iOS 14 الجديد.

سيري يحصل على ترجمات محسنة:

للمساعدة في تحسين المساعد الرقمي المدمج (سيري) في iOS 14 تمنحه آبل مظهرًا جديدًا بما في ذلك رمز كبير وملون يظهر كلما قمت بالاتصال. بالإضافة إلى ذلك، يدعم (سيري) الآن إرسال رسائل صوتية وقد تم تحسين (دعم الترجمة). كما ستعمل ترجمات (سيري) بلا اتصال بالإنترنت تمامًا.

إعادة تصميم تطبيق الخرائط:

بالإضافة إلى الحصول على مزيد من المعلومات والتغطية التفصيلية للأشخاص خارج الولايات المتحدة، تعمل آبل أيضًا على تحديث تطبيق الخرائط بطرق جديدة، منها تحديثات لركوب الدراجات ومعلومات شحن (EV) ومجموعة كاملة من الدلالات الجديدة التي تغطي محطات التسوق الساخنة وأفضل المطاعم في منطقة معينة.

ستتمكن أيضًا من تخصيص الدلالات وإضافة التفضيلات إلى قائمة الاقتراحات الحالية، وعندما تتم إضافة أماكن جديدة بواسطة آبل، سيتم تحديث هذه المعلومات تلقائيًا في دليلك المخصص أيضًا.

مقاطع جديدة للتطبيقات:

للمساعدة في تسريع الأمور مثل الدفع مقابل الحصول على مكان لوقوف السيارات، تقدم آبل (App Clips)، وهي طريقة للوصول إلى مقتطفات صغيرة من أحد التطبيقات دون الحاجة إلى تنزيل وتثبيت تطبيق كامل من (App Store). حيث يمكن الوصول إلى مقاطع التطبيق إما من خلال مكتبة التطبيقات أو استدعاؤها باستخدام رموز (QR) أو (NFC).